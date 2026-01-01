Органные шедевры четырёх столетий

Органная музыка четырех веков в одном вечере

В одном июньском вечере зрители смогут познакомиться с богатством органной музыки, охватывающей четыре века и четыре страны. Программа, подготовленная Еленой Цыбко, начинается в XVII веке и завершает свое путешествие в XX веке, охватив значимые музыкальные традиции Франции, Германии, Италии и России.

Программа концерта

Концерт откроет Франсуа Куперен Великий, придворный композитор Людовика XIV. Его органная музыка создавалась для богослужений, и три части из Приходской мессы прекрасно отражают торжественную атмосферу той эпохи.

Следующий композитор в программе — Букстехуде, чья хоральная прелюдия на тему грехопадения Адама погружает нас в духовные размышления. Интересная часть концерта — это сочинение, созданное в разные времена и различными композиторами. Вивальди написал концерт для струнных, который позже был переложен Бахом для четырех клавесинов. В XX веке французский органист Андре Изуар адаптировал эту музыку для органа, и теперь мы можем насладиться ею в новом звучании.

Романтические настроения и контрасты

Романтическая часть вечера предложит два совершенно разных музыкальных настроения. Соната ля мажор Мендельсона была написана к венчанию его сестры Фанни и выглядит одновременно торжественно, немного нравоучительно и, безусловно, очень личностно. В противовес ей прозвучат Молитва и Токката Боэльмана, создающие яркие контрасты друг с другом.

Завершение вечера

Заключительным аккордом станет одно из самых известных произведений в истории органной музыки — хоральная прелюдия Ich ruf zu dir и Токката ре минор I.С. Баха. Эти произведения идеально завершат вечер, оставив зрителей с чувством эстетического удовлетворения и глубоких размышлений.