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Органные шедевры Баха
Билеты от 700₽
Киноафиша Органные шедевры Баха

Органные шедевры Баха

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Великая вселенная органной музыки Баха

Орган Дома музыки станет сценой для великолепного концерта, в котором талантливый органист Евгений Авраменко представит лучшие произведения Иоганна Себастьяна Баха. Зрители смогут насладиться шедеврами, которые и спустя три века продолжают восхищать своей яркостью и глубиной.

Программа концерта

В программе прозвучат:

  • Пассакалья и фуга до минор, BWV 582
  • Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
  • Прелюдия и фуга фа минор, BWV 534
  • Пастораль фа мажор, BWV 590
  • Токката, Адажио и фуга до мажор, BWV 564
  • Хоральная прелюдия «Christ, unser Herr, zum Jordan kam», BWV 684
  • Чакона из скрипичной партиты № 2 ре минор, BWV 1004 (переложение для органа М. Келлер)

Об исполнителе

Евгений Авраменко – выдающийся органист и лауреат множества конкурсов. Он стал победителем I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «орган» и Международного конкурса органистов в Минске. Авраменко также является организатором международного проекта «Органные ассамблеи» и основателем крупнейшего в России интернет-портала об органном искусстве Principal.su.

Он был главным органистом Латинской церкви Св. Антония в Дамаске и получил награду за вклад в развитие культуры и искусства Сирийской Арабской Республики. С 2017 года он занимает должность титулярного органиста Кафедрального собора в Калининграде.

Важно!

Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться магией органной музыки!

Купить билет на концерт Органные шедевры Баха

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Сентябрь
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Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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