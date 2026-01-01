Органные шедевры Баха

Орган Дома музыки станет сценой для великолепного концерта, в котором талантливый органист Евгений Авраменко представит лучшие произведения Иоганна Себастьяна Баха. Зрители смогут насладиться шедеврами, которые и спустя три века продолжают восхищать своей яркостью и глубиной.
В программе прозвучат:
Евгений Авраменко – выдающийся органист и лауреат множества конкурсов. Он стал победителем I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «орган» и Международного конкурса органистов в Минске. Авраменко также является организатором международного проекта «Органные ассамблеи» и основателем крупнейшего в России интернет-портала об органном искусстве Principal.su.
Он был главным органистом Латинской церкви Св. Антония в Дамаске и получил награду за вклад в развитие культуры и искусства Сирийской Арабской Республики. С 2017 года он занимает должность титулярного органиста Кафедрального собора в Калининграде.
Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться магией органной музыки!