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Органные мгновения
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Органные мгновения

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер в Перми

В Органном зале Пермской краевой филармонии состоится концерт с участием Лады Лабзиной (орган) и Натальи Петрожицкой (сопрано). Это событие войдет в программу XXI Международного фестиваля органной музыки и подарит зрителям уникальную возможность насладиться произведениями органной музыки и классическим вокалом.

Исполнители

Лада Лабзина — талантливый органист, который завоевал признание не только в России, но и за ее пределами. Наталья Петрожицкая, обладая мощным голосом и выдающимся вокальным мастерством, выступает на различных сценах и радует зрителей своим артистизмом.

Фестиваль

XXI Международный фестиваль органной музыки стал важным культурным событием, собирающим лучших музыкантов и композиторов со всего мира. Его цель — популяризация органной музыки и привлечение внимания к этому уникальному инструменту.

Не упустите возможность посетить концерт и насладиться волшебством органной музыки!

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Ноябрь
5 ноября четверг
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б

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