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Органные манускрипты
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Органные манускрипты

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 106 Органный час Орган Программа Перотин. «Органум» Аноним. Фантазия на «Ля-ми-ре» Аноним. Бранль из Шампани (Brande Champanje) и Аллеманда из манускрипта Сюзанны фон Солдт Аноним. Павана, Королевское сальтарелло, Три старинных пассамеццо из сборника «Интабулатура нова» Свелинк. «Бал у великого герцога» Миколай из Кракова. Преамбула in F. «В познаньском стиле». Гайдуки Вивальди. Концерт «Лето» из цикла «Времена года» Бах И. С.. Ария «Bist du bei mir» из Нотной тетради Анны Магдалены Бах Бах — Гуно. «Ave Maria» Бах И. С.. Токката ре минор, BWV 565 От средневековых манускриптов до барочных шедевров — концерт, который расскажет, как развивалось органное искусство на протяжении столетий. Участники Багинец Тарас (орган) Карлова Наталья (сопрано)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
16:00 от 800 ₽

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