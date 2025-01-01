Меню
Органные импровизации
Органные импровизации

Органные импровизации

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органные импровизации: Концерт в Пермской филармонии

Пермская филармония приглашает вас на уникальный концерт органной музыки, где зрители смогут насладиться мастерством импровизации. Это мероприятие станет отличной возможностью увидеть, как талантливый музыкант создает музыкальные произведения на глазах у зрителей.

Что ждать от концерта?

Концертный орган, на котором будет исполняться программа, отличается впечатляющим звучанием и богатым репертуаром. Во время выступления зритель сможет услышать удивительные композиции, которые будут рождаться прямо на сцене. Это делает концерт особенно интерактивным и захватывающим.

Интересные факты о концерте

  • Импровизация в органной музыке – это не просто творчество, но и искусство владения инструментом, что требует от исполнителя высокой квалификации и полной сосредоточенности.
  • На органе можно исполнять как классические, так и современные произведения, что делает каждый концерт уникальным и неповторимым.

Зачем стоит посетить?

Этот концерт – прекрасная возможность погрузиться в атмосферу органной музыки и стать свидетелем магии ее создания. Для любителей музыки и искусства это событие станет настоящим праздником, который вдохновляет и наполняет душу.

Не упустите шанс увидеть этот незабываемый концерт в Пермской филармонии!

Расписание

В других городах

Пермь, 1 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

