Органные диалоги

Концерты органной музыки в новосибирской консерватории

С сентября по декабрь вас ждут яркие выступления выдающихся музыкантов, среди которых профессор Наталия Багинская и доцент Глеб Никулин. Также в программе — молодежные таланты: студенты консерватории, такие как Александр Бардин и Денис Онал.

Под мелодии камерно-инструментальных ансамблей и Студенческого академического хора вы сможете насладиться чарующей органной музыкой. Эти музыкальные выступления создадут атмосферу тепла и красоты, заполнив пространство звуками, способными тронуть сердца.

Каждый концерт — это шанс прикоснуться к магии музыки, ощутить её глубину и выразительность. Приходите с семьями и друзьями — обещаем незабываемые впечатления!