Органные диалоги: Германия и Франция

Звуки двух стран: органная музыка от Букстехуде до Франка

Германия и Франция веками спорили о том, каким должен быть орган, и каждая страна оказалась права по-своему. Немцы создавали строгие архитектурные формы, полифонические произведения, устремленные вверх. Французы же выражали нежность, блеск и театральность в звучании инструмента. Эти два мировоззрения захватят зрителей в уникальном концерте, который состоится 12 мая.

Программа вечера

Вечер начнется с произведений Букстехуде, северогерманского мастера, у которого учился молодой Иоганн Себастьян Бах. Его музыка погрузит нас в атмосферу северного барокко, подготовив к следующему этапу вечера.

Следом на сцене произведения Франсуа Куперена Великого. В отличие от его более известных клавесинных пьес, органные мессы звучат значительно реже, что делает этот момент концерта особенно ценным.

Завершит эпоху классицизма трогательная пьеса Бетховена для механического органа. Это произведение напоминает нам о временах, когда орган становился своеобразной «комнатной игрушкой» и занимал место в жизни обывателей.

Возвращение к романтизму

Вершиной вечера станет противостояние музыкальных школ. Напряжение между немецкими композиторами Мендельсоном и Райнбергером с одной стороны, и «французским Бахом» Сезаром Франком с другой даст зрителям уникальную возможность насладиться богатством музыкального материала.

Программу завершат произведения Жана Лангле и Жана Аллена, двух французских композиторов XX века, которые черпали вдохновение из красоты готических соборов. Их музыка отразит наследие предыдущих эпох и создаст незабываемую атмосферу.

Мы ждем вас на вечере, который охватит четыре века музыки, где не будет ни одного скучного момента!