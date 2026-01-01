Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Органные диалоги: Германия и Франция
Билеты от 500₽
Киноафиша Органные диалоги: Германия и Франция

Органные диалоги: Германия и Франция

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Звуки двух стран: органная музыка от Букстехуде до Франка

Германия и Франция веками спорили о том, каким должен быть орган, и каждая страна оказалась права по-своему. Немцы создавали строгие архитектурные формы, полифонические произведения, устремленные вверх. Французы же выражали нежность, блеск и театральность в звучании инструмента. Эти два мировоззрения захватят зрителей в уникальном концерте, который состоится 12 мая.

Программа вечера

Вечер начнется с произведений Букстехуде, северогерманского мастера, у которого учился молодой Иоганн Себастьян Бах. Его музыка погрузит нас в атмосферу северного барокко, подготовив к следующему этапу вечера.

Следом на сцене произведения Франсуа Куперена Великого. В отличие от его более известных клавесинных пьес, органные мессы звучат значительно реже, что делает этот момент концерта особенно ценным.

Завершит эпоху классицизма трогательная пьеса Бетховена для механического органа. Это произведение напоминает нам о временах, когда орган становился своеобразной «комнатной игрушкой» и занимал место в жизни обывателей.

Возвращение к романтизму

Вершиной вечера станет противостояние музыкальных школ. Напряжение между немецкими композиторами Мендельсоном и Райнбергером с одной стороны, и «французским Бахом» Сезаром Франком с другой даст зрителям уникальную возможность насладиться богатством музыкального материала.

Программу завершат произведения Жана Лангле и Жана Аллена, двух французских композиторов XX века, которые черпали вдохновение из красоты готических соборов. Их музыка отразит наследие предыдущих эпох и создаст незабываемую атмосферу.

Мы ждем вас на вечере, который охватит четыре века музыки, где не будет ни одного скучного момента!

Купить билет на концерт Органные диалоги: Германия и Франция

Помощь с билетами
Май
12 мая вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова
12+
Джаз
Тимур Некрасов и Магия Босса-Нова
22 апреля в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1800 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
26 июня в 18:30 Фуд-молл «Депо. Москва»
от 1351 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
12 марта в 20:00 Daddy Pub
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше