Органное Трио Ильи Филиппова

Звук джаза в исполнении трио Ильи Филиппова

Трио Ильи Филиппова — это коллектив, который возглавляет талантливый джазовый пианист и дирижёр, лауреат множества конкурсов и заслуженный артист Кубани. Илья Филиппов излучает виртуозность и тонкий вкус, что делает его не только выдающимся исполнителем, но и настоящим творцом джазового стиля.

На этом концерте зрителей ожидает нечто необычное: Илья будет играть на электрооргане Хаммонда. Этот инструмент, имея компактные размеры стандартного синтезатора, способен создать звучание, схожее с настоящим духовым органом.

Программа вечера

В программе вечера запланировано исполнение известных советских композиций в джазовой аранжировке, а также любимые мелодии зарубежных композиторов и джазовые стандарты в авторском прочтении участников трио. Стоит отметить, что вечер также включает в себя авторскую музыку и переосмысление классических джазовых произведений.

Состав трио

Илья Филиппов — хаммонд-орган;

— хаммонд-орган; Андрей Бердников — гитара;

— гитара; Александр Боженко — барабаны.

Приходите насладиться уникальным звучанием и атмосферой живого джаза!