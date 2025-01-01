Органное трио Андрея Зимовца

Концертное выступление органного трио Андрея Зимовца в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в сердце культурной столицы России! Органное трио под руководством талантливого петербургского джазового пианиста Андрея Зимовца представит свою новую концертную программу.

Специальный гость — Анастасия Лютова

Особый интерес к программе придаст выступление приглашенной вокалистки Анастасии Лютовой. Ее уникальный голос и мастерство исполнения обещают создать незабываемую атмосферу во время концерта.

О программе

Концертная программа включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации известных джазовых произведений. Зрители смогут насладиться живой музыкой, которая сочетает в себе элементы классики и современного джаза.

Интересные факты

Андрей Зимовец — известный музыкант, который активно выступает как в России, так и за рубежом.

Трио часто экспериментирует с различными музыкальными стилями, что делает каждое выступление уникальным.

Анастасия Лютова — лауреат нескольких музыкальных конкурсов, ее репертуар включает как джазовые стандарты, так и авторские песни.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться вечером живой музыки и атмосферой тепла и уюта. Концерт пройдет в уютном зале, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этого музыкального события.

Следите за новостями и не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!