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Органное трио Андрея Зимовца
Киноафиша Органное трио Андрея Зимовца

Органное трио Андрея Зимовца

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертное выступление органного трио Андрея Зимовца в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в сердце культурной столицы России! Органное трио под руководством талантливого петербургского джазового пианиста Андрея Зимовца представит свою новую концертную программу.

Специальный гость — Анастасия Лютова

Особый интерес к программе придаст выступление приглашенной вокалистки Анастасии Лютовой. Ее уникальный голос и мастерство исполнения обещают создать незабываемую атмосферу во время концерта.

О программе

Концертная программа включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации известных джазовых произведений. Зрители смогут насладиться живой музыкой, которая сочетает в себе элементы классики и современного джаза.

Интересные факты

  • Андрей Зимовец — известный музыкант, который активно выступает как в России, так и за рубежом.
  • Трио часто экспериментирует с различными музыкальными стилями, что делает каждое выступление уникальным.
  • Анастасия Лютова — лауреат нескольких музыкальных конкурсов, ее репертуар включает как джазовые стандарты, так и авторские песни.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться вечером живой музыки и атмосферой тепла и уюта. Концерт пройдет в уютном зале, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этого музыкального события.

Следите за новостями и не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
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