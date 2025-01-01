Органное трио Андрея Зимовца

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в сердце культурной столицы России! Органное трио под руководством талантливого петербургского джазового пианиста Андрея Зимовца представит свою новую концертную программу.
Особый интерес к программе придаст выступление приглашенной вокалистки Анастасии Лютовой. Ее уникальный голос и мастерство исполнения обещают создать незабываемую атмосферу во время концерта.
Концертная программа включает в себя как оригинальные композиции, так и интерпретации известных джазовых произведений. Зрители смогут насладиться живой музыкой, которая сочетает в себе элементы классики и современного джаза.
Приходите насладиться вечером живой музыки и атмосферой тепла и уюта. Концерт пройдет в уютном зале, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этого музыкального события.
Следите за новостями и не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!