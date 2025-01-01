Органное Рождество при свечах

VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге прозвучат концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Этот фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов создаст атмосферу рождественского праздника. Концерты пройдут на семи исторических площадках города, а также в других городах России. Уникальные интерьеры храмов и теплый прием сделают ваше времяпрепровождение незабываемым.

Орган над городом

Основная идея фестиваля — «Орган над городом». Петербург наполнят мелодии, которые создадут неповторимое многоголосие короля инструментов. В программе концерта «Мелодии Рождества при свечах» — роскошное выступление Александры Зарянкиной и Екатерины Маришкиной. Это станет настоящим погружением в атмосферу одного из самых светлых праздников под звуки кэролов, ноэлей и знакомых поп-хитов.

Гвозди программы

Концерт откроется знаменитым финалом «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», которая уже третье столетие считается шедевром. Этот жанр возник в ответ на стремление англичан к ораториям, заменившая популярность итальянских опер.

Также в программе — кэролы и ноэли, которые исполнялись во время церковных процессий, и композиции известных композиторов. Легендарный органист Луи Клод Дакен, мастер рококо, представит своих шедевры, а также прозвучит Ave Maria Баха — Гуно, история создания которого интересна сама по себе: Шарль Гуно создал свою пьесу на основе прелюдии Баха, что сделало её настоящим шедевром.

Исторические мелодии

Не останется в стороне и песня O Holy Night, история которой начинается с простого винодела Пласиду Каппо и параллельной судьбы известного композитора Адольфа Шарля Адана. Эта рождественская мелодия обрела вселенскую популярность и была переведена на множество языков.

Программа концерта

Программа включает в себя:

Георг Фридрих Гендель — Хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

Луи Клод Дакен — Ноэль соль мажор

Старинный английский кэрол — The first nowell

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria

Адольф Адан — O holy night

Ференц Лист — Nun danket alle Gott

И многое другое, включая произведения современных композиторов. Все концерты проводятся при завораживающем мерцании свечей, что создает уникальную атмосферу для прослушивания.

Информация для зрителей

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет. Продолжительность программы составит 1 час 10 минут без антракта. Не пропустите возможность стать частью этого музыкального праздника и найти свою мелодию Рождества!