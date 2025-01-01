Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе

Нежный, серебристый звук клавесина и величественный голос могущественного органа – два излюбленных музыкальных инструмента эпохи барокко прозвучат для вас в одном концерте в стенах англиканского собора.
Клавесин, обладая полукрасочной тонкостью, создает текучие и легкие ломаные аккорды, которые исчезают как сон, дополняясь таинственными шуршаниями. В то время как орган славится широтой функционала и необыкновенной мощью звучания, сравнимой только с симфоническим оркестром. Вас ждет погружение в атмосферу далёких веков, в мир завораживающей, причудливой и возвышенной музыки барокко.
В программе прозвучат величайшие сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Пахельбеля, которые по праву считаются родоначальниками немецкой органной школы. Также вас порадуют красочные и выразительные произведения итальянских композиторов Джироламо Фрескобальди и Доменико Скарлатти.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.
Концерт исполняет лауреат международных конкурсов: Маргарита Еськина (орган, клавесин-оттавино). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.