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Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе

Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт барочной музыки в англиканском соборе

Нежный, серебристый звук клавесина и величественный голос могущественного органа – два излюбленных музыкальных инструмента эпохи барокко прозвучат для вас в одном концерте в стенах англиканского собора.

Клавесин, обладая полукрасочной тонкостью, создает текучие и легкие ломаные аккорды, которые исчезают как сон, дополняясь таинственными шуршаниями. В то время как орган славится широтой функционала и необыкновенной мощью звучания, сравнимой только с симфоническим оркестром. Вас ждет погружение в атмосферу далёких веков, в мир завораживающей, причудливой и возвышенной музыки барокко.

Программа концерта

В программе прозвучат величайшие сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Иоганна Пахельбеля, которые по праву считаются родоначальниками немецкой органной школы. Также вас порадуют красочные и выразительные произведения итальянских композиторов Джироламо Фрескобальди и Доменико Скарлатти.

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Репертуар

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор BWV 547
  • Д. Скарлатти. Избранные сонаты для клавира
  • А. Вивальди – И. С. Бах. Largo и Allegro из Концерта для органа ре минор BWV 596
  • Дж. Фрескобальди. Токката VIII из Первой книги Токкат, 1615
  • Партита на тему La Monicha
  • А. Вивальди. Концерт для 4 скрипок си минор, RV 580 (переложение для органа Ги Бовэ)
  • И. Пахельбель. Чакона фа мажор
  • Г. Ф. Гендель. Концерт для органа с оркестром соль минор ор. 23 (переложение для органа соло Клемана Лоре)

Концерт исполняет лауреат международных конкурсов: Маргарита Еськина (орган, клавесин-оттавино). Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения.

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
19:00 от 1000 ₽

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