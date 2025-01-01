Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе при свечах

Нежный, серебристый звук клавесина и величественный голос могущественного органа – два излюбленных музыкальных инструмента эпохи барокко прозвучат для вас в одном концерте в стенах англиканского собора. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу далёких веков и насладиться завораживающей музыкой.
В программе концерта прозвучат величественные сочинения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Иоганн Пахельбель, которые по праву считаются родоначальниками немецкой органной школы. Вы также услышите красочные и выразительные произведения итальянских композиторов, включая Джироламо Фрескобальди и Доменико Скарлатти.
В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.
Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии. В программе:
Обратите внимание, что программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина (орган, клавесин-оттавино). Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуется использовать альтернативные способы передвижения.