Органная вселенная барокко. Старинный орган и клавесин в англиканском соборе при свечах

Концерт барочной музыки в англиканском соборе

Нежный, серебристый звук клавесина и величественный голос могущественного органа – два излюбленных музыкальных инструмента эпохи барокко прозвучат для вас в одном концерте в стенах англиканского собора. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу далёких веков и насладиться завораживающей музыкой.

Музыка Барокко

В программе концерта прозвучат величественные сочинения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Иоганн Пахельбель, которые по праву считаются родоначальниками немецкой органной школы. Вы также услышите красочные и выразительные произведения итальянских композиторов, включая Джироламо Фрескобальди и Доменико Скарлатти.

Уникальные органы

В зале церкви фондом «Небесный мост» установлено два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». В этот вечер у вас будет возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа концерта

Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии. В программе:

И. С. Бах. Фантазия соль мажор BWV 572

А. Вивальди – И. С. Бах. Largo и Allegro из Концерта для органа ре минор BWV 596

Л. Маршан. Гавот, Менуэт, Чакона из Сюиты ре минор (Pieces de clavecin, 1699)

Дж. Фрескобальди. Партита на тему La Monicha

И. Пахельбель. Чакона фа мажор

Г. Ф. Гендель. Концерт для органа с оркестром соль минор ор.23 (переложение для органа соло Клемана Лоре)

Обратите внимание, что программа может изменяться, поэтому следите за обновлениями.

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Маргарита Еськина (орган, клавесин-оттавино). Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена, поэтому рекомендуется использовать альтернативные способы передвижения.