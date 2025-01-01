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Organissimo: от Баха до Россини
Билеты от 600₽
Киноафиша Organissimo: от Баха до Россини

Organissimo: от Баха до Россини

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебство органной музыки: концерт Федерико Мирко Бутковича и Роберто Скуиллачи

Приглашаем вас на уникальный концерт, на котором выступят титулярный органист кафедрального Собора в Копере Федерико Мирко Буткович и Роберто Скуиллачи, оба из Италии. Эти мастера органной музыки представят шедевры, которые погрузят зрителей в мир величественных звуков и эмоций.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите произведения великих композиторов, таких как:

  • И. С. Бах
  • П. Масканьи
  • Г. Доницетти
  • Дж. Россини
  • Г. Ф. Гендель

Каждое произведение будет в исполнении выдающихся органистов, которые не только продемонстрируют техническое мастерство, но и передадут глубокие эмоции музыки.

Интересные факты

Федерико Мирко Буткович является одним из самых известных органистов в Италии, а его концерты собирают зрителей со всей страны. Роберто Скуиллачи, в свою очередь, активно участвует в международных фестивалях и является обладателем множества наград.

Не упустите возможность насладиться органной музыкой в исполнении этих выдающихся музыкантов. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 600 ₽

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