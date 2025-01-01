Organissimo: от Баха до Россини

Волшебство органной музыки: концерт Федерико Мирко Бутковича и Роберто Скуиллачи

Приглашаем вас на уникальный концерт, на котором выступят титулярный органист кафедрального Собора в Копере Федерико Мирко Буткович и Роберто Скуиллачи, оба из Италии. Эти мастера органной музыки представят шедевры, которые погрузят зрителей в мир величественных звуков и эмоций.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите произведения великих композиторов, таких как:

И. С. Бах

П. Масканьи

Г. Доницетти

Дж. Россини

Г. Ф. Гендель

Каждое произведение будет в исполнении выдающихся органистов, которые не только продемонстрируют техническое мастерство, но и передадут глубокие эмоции музыки.

Интересные факты

Федерико Мирко Буткович является одним из самых известных органистов в Италии, а его концерты собирают зрителей со всей страны. Роберто Скуиллачи, в свою очередь, активно участвует в международных фестивалях и является обладателем множества наград.

Не упустите возможность насладиться органной музыкой в исполнении этих выдающихся музыкантов. Это событие станет настоящим подарком для всех ценителей классической музыки!