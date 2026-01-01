Концерт «Орган во всех ролях» в соборе Святой Екатерины

Концерт «Орган во всех ролях» продемонстрирует, как великое духовое искусство выходит за рамки традиционного органного репертуара. В течение вечера орган превратится в симфонический оркестр, рассказчика и художника, создающего звуковые картины.

В программе прозвучат не только органные шедевры, но и произведения, изначально написанные для клавесина, фортепиано и оркестра. Концерт откроется тремя пьесами Сезара Франка из цикла Trois Pièces pour grand orgue. Эти сочинения раскрывают различные аспекты французского романтического органа: в Фантазии слышится свободное дыхание, Cantabile обращается к певучей природе инструмента, а Героическая пьеса наполнена мощью и контрастами.

Особую страницу программы займёт Военная соната Фердинанда Кауэра «Взятие Очакова», написанная в 1788 году для клавесина. В органной интерпретации это произведение обретает новые краски и глубину, создавая целую последовательность событий.

Также на концерте прозвучат пять фрагментов из Картинок с выставки Модеста Мусоргского. Концепция цикла напоминает прогулку по воображаемой галерее, переходя от Гнома к Старому замку и величественным Богатырским воротам. Благодаря динамичным тембрами органа, музыка получает новое звучание — камерное и оркестровое одновременно.

Сказочный мир дополнит Колыбельная из балета Игоря Стравинского L’Oiseau de feu («Жар-птица»), внося тихую и завораживающую интонацию после масштабных произведений. Завершит программу композиция Litanies Жана-Ариста Алена, одно из самыхigslist ярких органных сочинений XX века, где короткие мотивы постепенно превращаются в мощный поток звука.

Богатая тембровая палитра духового органа церкви Святой Екатерины и просторная акустика создают идеальные условия для этого концерта, где орган станет как тонким лирическим инструментом, так и могучим оркестром, заполняющим пространство множеством звуковых красок.

Исполнитель

Дарья Мееркова (орган)

Программа концерта