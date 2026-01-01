Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган во всех ролях
Киноафиша Орган во всех ролях

Орган во всех ролях

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Орган во всех ролях» в соборе Святой Екатерины

Концерт «Орган во всех ролях» продемонстрирует, как великое духовое искусство выходит за рамки традиционного органного репертуара. В течение вечера орган превратится в симфонический оркестр, рассказчика и художника, создающего звуковые картины.

В программе прозвучат не только органные шедевры, но и произведения, изначально написанные для клавесина, фортепиано и оркестра. Концерт откроется тремя пьесами Сезара Франка из цикла Trois Pièces pour grand orgue. Эти сочинения раскрывают различные аспекты французского романтического органа: в Фантазии слышится свободное дыхание, Cantabile обращается к певучей природе инструмента, а Героическая пьеса наполнена мощью и контрастами.

Особую страницу программы займёт Военная соната Фердинанда Кауэра «Взятие Очакова», написанная в 1788 году для клавесина. В органной интерпретации это произведение обретает новые краски и глубину, создавая целую последовательность событий.

Также на концерте прозвучат пять фрагментов из Картинок с выставки Модеста Мусоргского. Концепция цикла напоминает прогулку по воображаемой галерее, переходя от Гнома к Старому замку и величественным Богатырским воротам. Благодаря динамичным тембрами органа, музыка получает новое звучание — камерное и оркестровое одновременно.

Сказочный мир дополнит Колыбельная из балета Игоря Стравинского L’Oiseau de feu («Жар-птица»), внося тихую и завораживающую интонацию после масштабных произведений. Завершит программу композиция Litanies Жана-Ариста Алена, одно из самыхigslist ярких органных сочинений XX века, где короткие мотивы постепенно превращаются в мощный поток звука.

Богатая тембровая палитра духового органа церкви Святой Екатерины и просторная акустика создают идеальные условия для этого концерта, где орган станет как тонким лирическим инструментом, так и могучим оркестром, заполняющим пространство множеством звуковых красок.

Исполнитель

Дарья Мееркова (орган)

Программа концерта

  • Сезар Франк (1822–1890)
    • Trois Pièces pour grand orgue («Три пьесы для большого органа»):
      • Fantaisie («Фантазия») ля мажор, FWV 35
      • Cantabile си мажор, FWV 36
      • Pièce héroïque («Героическая пьеса») си минор, FWV 37
  • Фердинанд Кауэр (1751–1831)
    • Sonate militaire «La conquête d’Oczakow» («Военная соната “Взятие Очакова”») ре мажор, 1788 (версия для органа)
  • Модест Петрович Мусоргский (1839–1881)
    • Пять пьес из цикла «Картинки с выставки», 1874 (транскрипции для органа Жана Гийу и Рубина Абдуллина):
      • «Прогулка»
      • «Гном»
      • «Старый замок»
      • «Богатырские ворота»
  • Игорь Фёдорович Стравинский (1882–1971)
    • Berceuse («Колыбельная») из балета L’Oiseau de feu («Жар-птица») в транскрипции для органа Габриэля Штудера
  • Жан-Арист Ален (1911–1940)
    • Litanies («Литании»), JA 119

Купить билет на концерт Орган во всех ролях

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
от 800 ₽

В ближайшие дни

Пух и перья. Классика жанра
18+
Эстрада

Пух и перья. Классика жанра

23 сентября в 20:00 Благодать
от 2950 ₽
Atlanta 6 Years X Madk1d
16+
Вечеринка Хип-хоп

Atlanta 6 Years X Madk1d

28 августа в 17:30 Муз порт
от 2099 ₽
Концерт-знакомство с оркестром. Сергей Прокофьев «Петя и волк»
6+
Классическая музыка

Концерт-знакомство с оркестром. Сергей Прокофьев «Петя и волк»

11 октября в 18:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше