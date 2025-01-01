Орган в Величественном Соборе. Великий Бах

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, располагается римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса и поразит вас своей красотой.
В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения. В рамках серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» лучшие органисты расскажут о великолепии органной музыки. Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас экскурс, где вы узнаете интереснейшие факты из истории этого места и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте.
Архитектурный шедевр Николая Бенуа был возведен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877-1879 годах по просьбе прихода он добавил колокольню, что, по словам самого архитектора, нарушило гармонию его замысла.
Советское время стало испытанием для храма: кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. Однако в начале XXI века храм вновь был возвращен верующим, полностью восстановив своё значение.
В программе концертов — величайшие произведения для органа Иоганна Себастьяна Баха. Слушатели окунутся в мир барочной гармонии с такими произведениями, как «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии и пассакалия.
«Токката и фуга ре минор», несомненно, является наиболее известным произведением Баха. Его энергетическая интродукция и сложная фуга, словно лабиринт, создают уникальную музыкальную ткань. Хоральные прелюдии погружают слушателя в глубокие размышления и веру композитора.
Пассакалия до минор — это монументальное произведение, где Бах виртуозно демонстрирует полифоническое мастерство через восьми вариаций основной темы.
Вы сможете выбрать билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Программа:
Исполнитель: Иван Мокшин, орган Электронный орган Johannus
Продолжительность: 1 час 10 минут
Рекомендовано для зрителей старше шести лет.