Орган в Величественном Соборе. Великий Бах

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, располагается римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса и поразит вас своей красотой.

В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения. В рамках серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» лучшие органисты расскажут о великолепии органной музыки. Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас экскурс, где вы узнаете интереснейшие факты из истории этого места и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был возведен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877-1879 годах по просьбе прихода он добавил колокольню, что, по словам самого архитектора, нарушило гармонию его замысла.

Советское время стало испытанием для храма: кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. Однако в начале XXI века храм вновь был возвращен верующим, полностью восстановив своё значение.

Музыкальная программа вечера

В программе концертов — величайшие произведения для органа Иоганна Себастьяна Баха. Слушатели окунутся в мир барочной гармонии с такими произведениями, как «Токката и фуга ре минор», хоральные прелюдии и пассакалия.

«Токката и фуга ре минор», несомненно, является наиболее известным произведением Баха. Его энергетическая интродукция и сложная фуга, словно лабиринт, создают уникальную музыкальную ткань. Хоральные прелюдии погружают слушателя в глубокие размышления и веру композитора.

Пассакалия до минор — это монументальное произведение, где Бах виртуозно демонстрирует полифоническое мастерство через восьми вариаций основной темы.

Подробнее о концерте

Вы сможете выбрать билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Токката и фуга ре минор BWV 565

Прелюдия и фуга ми минор BWV 533

Трио-соната № 2 до минор BWV 526

Хоральные прелюдии: «Я взываю к Тебе, Господи» BWV 639 «Хвала Тебе, Иисус Христос» BWV 604 «Помогите мне восхвалять Бога» BWV 613 «Проснитесь, Голос к нам взывает» BWV 645 «С миром и радостию я ухожу» BWV 616

Пассакалья и фуга до минор BWV 582

Исполнитель: Иван Мокшин, орган Электронный орган Johannus

Продолжительность: 1 час 10 минут

Рекомендовано для зрителей старше шести лет.