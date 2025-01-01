Орган в Величественном Соборе. Бах при свечах

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, в ноябре 2025 года откроется новая точка органного притяжения. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, построенный по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа, станет площадкой для уникальной серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Здесь лучшие органисты продемонстрируют разнообразие музыкальных программ.

Экскурсия и погружение в историю

Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, во время которой вы узнаете интереснейшие факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Этот архитектурный шедевр был построен в неороманском стиле в период 1856–1859 годов и является частью территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли покой многие известные петербуржцы-католики.

В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа добавил колокольню, что, по его собственным словам, нарушило первоначальную гармонию замысла. После закрытия церкви в советское время и разрушения кладбища, в начале XXI века храм был возвращён верующим.

Программа концерта

В программе вечера при свечах — шедевры Иоганна Себастьяна Баха. Слушателей ожидают: Tокката и фуга ре минор, хоральные прелюдии, пассакалия и другие опусы. Эти произведения открывают портал в мир барочной гармонии, где каждая нота занимает свое предопределенное место, создавая грандиозную музыкальную ткань.

Особое внимание стоит уделить Токкате и фуге ре минор, которая является самым узнаваемым произведением Баха. С её дерзкой интродукцией и сложной многоголосной фугой, это произведение мгновенно погружает слушателя в состояние трепетного ожидания.

Также в программе — хоральные прелюдии, которые открывают интимный и созерцательный жанр: здесь Бах переосмысливает старинные церковные гимны, наполняя их новым смыслом. Пассакалия до минор демонстрирует мастерство композитора в полифоническом письме, где основная тема развивается через восемь вариаций.

Подробности и билеты

Исполнитель: Иван Мокшин, орган. Концерт проходит на электронном органе Johannus и длится 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Внимание! В продаже билеты двух категорий — с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Не упустите возможность насладиться бессмертной музыкой Баха и стать частью запоминающегося вечера!