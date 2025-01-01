Орган в Величественном Соборе. Ave Maria и шедевры классики

Концерты органной музыки в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, возведенный по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа, устремляется в небеса в потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов. Здесь, в ноябре 2025 года, открывается новая точка органного притяжения.

Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа»

Лучшие органисты наших дней поразят вас разнообразием программ в серии концертов. Каждый концерт будет сопровождаться экскурсией, проводимой настоятелем храма, на которой вы узнаете интереснейшие факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

Архитектурное наследие и история храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа находится на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне. Здесь нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. Здание было спроектировано и воплощено в неороманском стиле в период 1856–1859 годов. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа дополнил архитектурный ансамбль колокольней, что, по его мнению, нарушило гармонию дизайнерского замысла.

В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. Однако в начале XXI века храм вновь вернули верующим, и теперь здесь вновь звучит музыка органа.

Музыкальная программа

Звуки органа соединятся с серебристым сопрано. Прозвучат классические сочинения органного репертуара, включая самые известные образцы Ave Maria, такие как версия Гуно, написанная на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Также будет исполнена популярнейшая Ave Maria Джулио Каччини, созданная ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым, который приписал свою композицию итальянскому композитору, чтобы издать ее в советскую эпоху.

Ave Maria и орган при свечах – музыка для истинных ценителей прекрасного.

Билеты и программа концерта

В продаже билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Программа концерта:

Антонио Вивальди (1678–1741) – Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Концерт ля минор BWV 593

Иоганн Себастьян Бах – Шарль Гуно (1818–1893): Ave Maria

Сезар Франк (1822–1890): Прелюдия

Франц Шуберт (1797–1828): Ave Maria

Габриэль Пьерне (1863–1937): Прелюдия

Владимир Вавилов (1925–1973): Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга ре мажор

Пьетро Масканьи (1863–1945): Ave Maria

Луи Лефебюр-Вели (1817–1869): Концертное болеро

Уильям Гомес (1939–2000): Ave Maria

Шарль-Мари Видор (1844–1937): Allegro из органной симфонии № 6

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов: