Орган в сиянии Рождества
6+
О концерте

Рождественский концерт в Новосибирске

25 декабря в 19:00 на сцене Новосибирской консерватории имени Глинки состоится захватывающий концерт, посвященный Рождеству. Это уникальное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и духовности, объединяя классическую музыку и праздничное настроение.

Музыка, полная волшебства

В программе выступления — произведения великих композиторов, которые создали свои сочинения в духе Рождества. Особое внимание будет уделено органу, который в этот период звучит особенно великолепно, наполняя зал чарующими мелодиями.

Зачем стоит прийти?

Этот концет — это не просто музыкальное событие, но и возможность прикоснуться к традициям праздника. Орган, как символ торжественности и величия, станет главной нотой вечера. Не упустите шанс насладиться музыкальным наследием в исполнении выдающихся музыкантов.

Знаете ли вы, что органные концерты в период Рождества проводятся по всему миру? Они становятся прекрасной возможностью для людей собраться вместе и насладиться силой и красотой музыки. В Новосибирске эта традиция находит свое отражение в ежегодных концертах, которые собирают все больше зрителей.

Приходите и станьте частью этого замечательного вечера, наполненного музыкой и атмосферой праздника!

К Новому году и Рождеству: концерты в Новосибирске в период зимних праздников

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 1500 ₽

