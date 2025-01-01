Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган. В предчувствии Рождества
Киноафиша Орган. В предчувствии Рождества

Орган. В предчувствии Рождества

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт органной музыки в Петрикирхе

Amadeus Concerts рад представить специальную программу, которая подойдёт каждому слушателю. Независимо от того, открываете ли вы для себя органную музыку впервые или ежегодно посещаете такие концерты в преддверии Рождества, вы обязательно останетесь под впечатлением.

Волшебство декабря

Декабрь — это время чудес и волшебных ожиданий. Этот месяц традиционно ассоциируется с предвкушением Нового года и празднованием Рождества. Для всего мира одним из главных символов «европейского» Рождества является органная музыка.

Музыкальная программа

В программе прозвучат как знакомые всем произведения, так и изысканные сочинения для настоящих ценителей музыки. Каждое произведение — это красивая и наполненная ожиданием чудес музыка, которая создаст атмосферу волшебства.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Погрузитесь в атмосферу рождества и насладитесь великолепием органной музыки!

Подборки
Куда сходить на новогодние праздники в Санкт-Петербурге? Большая подборка концертов сезона 2024-2025 Куда сходить на новогодние праздники в Санкт-Петербурге? Большая подборка концертов сезона 2024-2025

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1300 ₽

Фотографии

Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества Орган. В предчувствии Рождества

В ближайшие дни

Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
19 августа в 20:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Моцарт и Шопен при свечах
0+
Классическая музыка
Моцарт и Шопен при свечах
5 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
27 июля в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше