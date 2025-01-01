Орган. В предчувствии Рождества

Рождественский концерт органной музыки в Петрикирхе

Amadeus Concerts рад представить специальную программу, которая подойдёт каждому слушателю. Независимо от того, открываете ли вы для себя органную музыку впервые или ежегодно посещаете такие концерты в преддверии Рождества, вы обязательно останетесь под впечатлением.

Волшебство декабря

Декабрь — это время чудес и волшебных ожиданий. Этот месяц традиционно ассоциируется с предвкушением Нового года и празднованием Рождества. Для всего мира одним из главных символов «европейского» Рождества является органная музыка.

Музыкальная программа

В программе прозвучат как знакомые всем произведения, так и изысканные сочинения для настоящих ценителей музыки. Каждое произведение — это красивая и наполненная ожиданием чудес музыка, которая создаст атмосферу волшебства.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Погрузитесь в атмосферу рождества и насладитесь великолепием органной музыки!