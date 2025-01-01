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Орган в Планетарии. Рождество
Киноафиша Орган в Планетарии. Рождество

Орган в Планетарии. Рождество

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественский концерт органной музыки в Планетарии

Amadeus Concerts представляет самый необычный рождественский концерт — «Орган в Планетарии». Это уникальное событие сочетает «космическую» музыку и атмосферу, которая перенесет вас в мир звуков и света.

Шедевры мастеров мировой классической музыки — Баха, Пёрселла, Моцарта, Генделя и Вивальди — прозвучат внутри большого проекционного купола диаметром 37 метров. Вы сможете насладиться музыкой, окруженные бескрайним космическим пространством в формате 360 градусов. Это будет настоящее путешествие во Вселенную, уносящее вас подальше от повседневной суеты.

Созерцание и медитация

Гостей ожидает уникальная возможность погрузиться в атмосферу созерцания и почти медитативного прослушивания музыки, которая оставила свой след в вечности.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 декабря
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 декабря
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽

Фотографии

Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество Орган в Планетарии. Рождество

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