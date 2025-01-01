Космическая Пятница 13 с Amadeus Concerts в Планетарии

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган в Планетарии. Пятница 13», который состоится в величественном Планетарии. В этот мистический день вас ждет погружение в бескрайний космос, наполненный таинственными звуками живого органа. Это идеальный антураж для наслаждения вечной классикой!

Звуки, которые пленяют

Орган — инструмент, способный вызвать самые разные эмоции: от ужаса до гармонии и блаженства. В сочетании с космическими просторами и под огромным 37-метровым куполом Планетария, его звучание обретает особую магию. Мы настоятельно рекомендуем слабонервным заранее подготовиться к погружению в этот удивительный мир звуков.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, включая лауреатов международных конкурсов и солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Их мастерство и талант сделают ваше погружение в музыку незабываемым.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события, которое сочетает в себе мистику и красоту классической музыки!