Орган в Планетарии. Музыка для влюблённых
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка для влюблённых под звёздным куполом

«Орган в Планетарии. Музыка для влюблённых» от Amadeus Concerts — это уникальное событие в культурной жизни Петербурга. В день Святого Валентина вас ждёт романтичный органный концерт, который оставит незабываемые впечатления и станет ярким моментом ваших воспоминаний.

Волшебная атмосфера вечера

Что может быть очаровательнее, чем слушать красивую музыку под крупнейшим в мире звёздным куполом? Amadeus Concerts подготовили удивительную программу, где каждая композиция соответствует особому романтическому настроению. Плейлист вечера сможет очаровать как искушённых зрителей, так и тех, кто впервые оказывается на органном концерте.

Музыка и визуальное великолепие

Вы сможете насладиться не только великолепной музыкой и блестящим исполнением, но и впечатляющим визуалом. Над вашими головами раскинется бескрайний космос, создавая ни с чем не сравнимый опыт.

Почему стоит прийти

Некоторые могут сказать, что день Валентина «не наш праздник», но любой повод хорош, чтобы произнести заветное «я люблю тебя». А сделать это под звёздами на органном концерте — в разы эффектнее и трогательнее!

Что вас ждёт

  • Космическое путешествие под самым большим куполом Планетария в Европе;
  • Уникальная музыкальная программа, которая никогда не повторяется — произведения специально подобраны под каждый концерт. Здесь звучат Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы;
  • Виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии;
  • Внимательный и отзывчивый персонал, заботящийся о комфорте каждого гостя;
  • Приятный сюрприз — музыкальный гость, который исполнит в дуэте с органом несколько произведений (это может быть скрипка, виолончель или флейта).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта). Исполнители — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Февраль
14 февраля суббота
22:30
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽

