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Орган в Планетарии: Хэллоуин
Киноафиша Орган в Планетарии: Хэллоуин

Орган в Планетарии: Хэллоуин

6+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Хэллоуин космического масштаба с Amadeus Concerts: «Орган в Планетарии. Halloween»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган в Планетарии. Halloween» — музыкальный вечер мистификаций и загадок. В этот вечер вы услышите произведения с таинственной историей, погружаясь в атмосферу загадочности и величия. Орган, рояль, скрипка и виолончель прозвучат под гигантским куполом планетария, создавая неповторимый звуковой и визуальный эффект.

Музыка среди звёзд

На фоне звёздного неба и бескрайних космических просторов планетарий превратится в концертный зал, где классическая музыка обретёт особую глубину. В программе — знаменитые органные произведения, чьи истории окутаны тайной.

Костюмы и музыкальные сюрпризы

Гостям концерта рекомендовано появляться в тематических костюмах, добавляя к этому мистическому вечеру особый шарм. А для настоящих любителей сюрпризов музыканты подготовили несколько музыкальных неожиданностей, которые точно не оставят вас равнодушными.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

 

Погружайтесь в космическую мистику Хэллоуина под звуки органа!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2000 ₽ 22:30 от 2500 ₽

Фотографии

Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин Орган в Планетарии: Хэллоуин

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