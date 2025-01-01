Орган в Планетарии: Хэллоуин

Хэллоуин космического масштаба с Amadeus Concerts: «Орган в Планетарии. Halloween»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган в Планетарии. Halloween» — музыкальный вечер мистификаций и загадок. В этот вечер вы услышите произведения с таинственной историей, погружаясь в атмосферу загадочности и величия. Орган, рояль, скрипка и виолончель прозвучат под гигантским куполом планетария, создавая неповторимый звуковой и визуальный эффект.

Музыка среди звёзд

На фоне звёздного неба и бескрайних космических просторов планетарий превратится в концертный зал, где классическая музыка обретёт особую глубину. В программе — знаменитые органные произведения, чьи истории окутаны тайной.

Костюмы и музыкальные сюрпризы

Гостям концерта рекомендовано появляться в тематических костюмах, добавляя к этому мистическому вечеру особый шарм. А для настоящих любителей сюрпризов музыканты подготовили несколько музыкальных неожиданностей, которые точно не оставят вас равнодушными.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Погружайтесь в космическую мистику Хэллоуина под звуки органа!