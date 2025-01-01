Орган в планетарии. Бесконечная красота

Органный концерт в честь 8 марта: волшебство под звёздным куполом

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, посвящённый Международному женскому дню! Это не просто музыкальное событие, а настоящая романтика под крупнейшим в мире звездным куполом. Вечер, наполненный красотой музыки и космическими визуализациями, станет незабываемым опытом для всех гостей.

Программа концерта

Amadeus Concerts представляют удивительную программу, где каждая композиция будет соответствовать особому праздничному настроению. Концерт порадует как тех, кто впервые услышит органную музыку, так и искушённых зрителей. В программе звучат произведения великих композиторов, таких как:

Иоганн Себастьян Бах

Георг Фридрих Гендель

Антонио Вивальди

Ференц Лист

Модест Мусоргский

Все композиции подбираются специально для каждого концерта, что делает каждое выступление уникальным.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов и солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы можете быть уверены в высоком уровне исполнения и профессионализме наших артистов.

Космическое путешествие

Во время концерта зрители смогут насладиться впечатляющим визуальным контентом: над головами раскинется бескрайний космос. Путешествие по звёздному небу под органную музыку — это ни с чем не сравнимый опыт!

Комфорт и сюрпризы

Наш внимательный и отзывчивый персонал позаботится о вашем комфорте. В качестве особого сюрприза вас ожидает музыкальный гость, который исполнит несколько произведений в дуэте с органом. Это может быть скрипка, виолончель или флейта.

Подробности

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта). Не упустите возможность провести этот праздничный весенний день в компании замечательных музыкантов и любимых людей!