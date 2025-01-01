Орган. TOP10. Величайшие сочинения

Органный концерт в Петрикирхе

Amadeus Concerts представляют уникальную программу, где прозвучат десять величайших органных произведений всех времён. Концерт пройдет на одном из крупнейших органов России, расположенном в историческом храме Петрикирхе.

Музыкальное путешествие

Хотя во времена Баха и не существовало музыкальных чартов, сегодняшний мир полон сравнений. Мы составили программу, где популярность произведений не стала единственным критерием отбора. Каждое сочинение, вошедшее в концерт, уникально по своей красоте, гармонии и виртуозности исполнения.

Для всех любителей музыки

Этот концерт - отличная возможность погрузиться в мир органной музыки. Программа рассчитана как на новичков, так и на настоящих музыкальных гурмэ. Величественные своды храма, глубокое звучание духового органа и шедевры органной музыки создадут незабываемую атмосферу.

Инструменты и исполнители

На концерте прозвучит орган, созданный Willi Peter, который является единственным трёхмануальным церковным органом в Санкт-Петербурге. Он состоит из нейлоновых нитей и располагает 43 регистрами и 3218 трубами, идеально вписываясь в акустику Петрикирхе.

Исполнять произведения будут ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность насладиться величественной музыкой и атмосферой этого уникального события!