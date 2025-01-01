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Орган. TOP10. Величайшие сочинения
Киноафиша Орган. TOP10. Величайшие сочинения

Орган. TOP10. Величайшие сочинения

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Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Органный концерт в Петрикирхе

Amadeus Concerts представляют уникальную программу, где прозвучат десять величайших органных произведений всех времён. Концерт пройдет на одном из крупнейших органов России, расположенном в историческом храме Петрикирхе.

Музыкальное путешествие

Хотя во времена Баха и не существовало музыкальных чартов, сегодняшний мир полон сравнений. Мы составили программу, где популярность произведений не стала единственным критерием отбора. Каждое сочинение, вошедшее в концерт, уникально по своей красоте, гармонии и виртуозности исполнения.

Для всех любителей музыки

Этот концерт - отличная возможность погрузиться в мир органной музыки. Программа рассчитана как на новичков, так и на настоящих музыкальных гурмэ. Величественные своды храма, глубокое звучание духового органа и шедевры органной музыки создадут незабываемую атмосферу.

Инструменты и исполнители

На концерте прозвучит орган, созданный Willi Peter, который является единственным трёхмануальным церковным органом в Санкт-Петербурге. Он состоит из нейлоновых нитей и располагает 43 регистрами и 3218 трубами, идеально вписываясь в акустику Петрикирхе.

Исполнять произведения будут ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Не упустите возможность насладиться величественной музыкой и атмосферой этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения Орган. TOP10. Величайшие сочинения

В ближайшие дни

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