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Орган: шедевры четырех столетий
Билеты от 800₽
Киноафиша Орган: шедевры четырех столетий

Орган: шедевры четырех столетий

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка Баха в исполнении Полины Пантелеевой

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в соборе Петра и Павла, где органистка Полина Пантелеева представит программу, посвященную органной музыке великих композиторов. В этом концерте примет участие Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, а также солист трубы Георгий Кобышев.

Органная вселенная Баха и его современников

Органная музыка И. С. Баха отличается от произведений современных композиторов, но их объединяет мощное воздействие на слушателя. Полина Пантелеева проведет вас через четыре столетия органной истории, демонстрируя, как менялся этот величественный инструмент и его музыкальный язык.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите шедевры таких композиторов, как:

  • И. С. Бах
  • А. Вивальди
  • Г. Муффат
  • Ж. Бизе
  • Ю. Буцко
  • М. Дюпре
  • Дж. Энеску

Концерт будет дополнен несколькими эффектными пьесами с участием трубы, что придаст программе яркий и торжественный характер.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс насладиться великолепной органной музыкой и погрузиться в атмосферу музыкального волшебства. Убедитесь сами, что орган способен создавать богатство звуковых красок, которые могут тронуть душу каждого слушателя.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
16:00 от 800 ₽

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