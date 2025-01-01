Орган с симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который пройдет под управлением маэстро Максима Алексеева. В этот вечер солисткой выступит лауреат международных конкурсов Ирина Розанова, виртуозно исполняющая произведения на органе.
В программе прозвучат выдающиеся сочинения композиторов, охватывающие различные эпохи и стили:
Орган, известный как «король инструментов», в XVII – XVIII веках занимал центральное место в музыкальном искусстве Западной Европы. Он был неотъемлемой частью праздничных мероприятий, концертов и богослужений, а его уникальные тембровые возможности позволяли композиторам создавать шедевры как сольного, так и ансамблевого исполнения.
С начала XIX века орган стал еще более востребованным благодаря усовершенствованию его конструкции. Это принесло ему богатую колористическую палитру и новую художественную трактовку, позволяющую создавать масштабные звуковые картины.
Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.
Рекомендуем зрителям возрастное ограничение 6+
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир органного звучания вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!