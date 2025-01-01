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Орган с симфоническим оркестром
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Орган с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Губернаторским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который пройдет под управлением маэстро Максима Алексеева. В этот вечер солисткой выступит лауреат международных конкурсов Ирина Розанова, виртуозно исполняющая произведения на органе.

Программа концерта

В программе прозвучат выдающиеся сочинения композиторов, охватывающие различные эпохи и стили:

  • Иоганн Себастьян Бах - Синфония из кантаты Geist und Seele wird verwirret («Дух и душа – в смущении великом»), BWV 35
  • Иоганн Себастьян Бах - Эдуард Элгар - Фантазия и фуга до минор, соч. 86
  • Эдуард Элгар - Sursum corda («Вознесём сердца»), соч. 11
  • Роберт Шуман - Увертюра, скерцо и финал, соч. 52
  • Александр Гильман - Final alla Schumann, соч. 83
  • Камиль Сен-Санс - Вакханалия из оперы Самсон и Далила
  • Камиль Сен-Санс - Кипарис и лавр, соч. 156

Интересные факты об органе

Орган, известный как «король инструментов», в XVII – XVIII веках занимал центральное место в музыкальном искусстве Западной Европы. Он был неотъемлемой частью праздничных мероприятий, концертов и богослужений, а его уникальные тембровые возможности позволяли композиторам создавать шедевры как сольного, так и ансамблевого исполнения.

С начала XIX века орган стал еще более востребованным благодаря усовершенствованию его конструкции. Это принесло ему богатую колористическую палитру и новую художественную трактовку, позволяющую создавать масштабные звуковые картины.

Детали концерта

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.

Рекомендуем зрителям возрастное ограничение 6+

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир органного звучания вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
14:00 от 700 ₽

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