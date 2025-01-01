Орган с симфоническим оркестром

Музыкальный вечер с Губернаторским симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, который пройдет под управлением маэстро Максима Алексеева. В этот вечер солисткой выступит лауреат международных конкурсов Ирина Розанова, виртуозно исполняющая произведения на органе.

Программа концерта

В программе прозвучат выдающиеся сочинения композиторов, охватывающие различные эпохи и стили:

Иоганн Себастьян Бах - Синфония из кантаты Geist und Seele wird verwirret («Дух и душа – в смущении великом»), BWV 35

Иоганн Себастьян Бах - Эдуард Элгар - Фантазия и фуга до минор, соч. 86

Эдуард Элгар - Sursum corda («Вознесём сердца»), соч. 11

Роберт Шуман - Увертюра, скерцо и финал, соч. 52

Александр Гильман - Final alla Schumann, соч. 83

Камиль Сен-Санс - Вакханалия из оперы Самсон и Далила

Камиль Сен-Санс - Кипарис и лавр, соч. 156

Интересные факты об органе

Орган, известный как «король инструментов», в XVII – XVIII веках занимал центральное место в музыкальном искусстве Западной Европы. Он был неотъемлемой частью праздничных мероприятий, концертов и богослужений, а его уникальные тембровые возможности позволяли композиторам создавать шедевры как сольного, так и ансамблевого исполнения.

С начала XIX века орган стал еще более востребованным благодаря усовершенствованию его конструкции. Это принесло ему богатую колористическую палитру и новую художественную трактовку, позволяющую создавать масштабные звуковые картины.

Детали концерта

Продолжительность концерта: 1 час 15 минут.

Рекомендуем зрителям возрастное ограничение 6+

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и погрузиться в мир органного звучания вместе с Губернаторским симфоническим оркестром!