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Орган. Русский сувенир
Киноафиша Орган. Русский сувенир

Орган. Русский сувенир

16+
Возраст 16+

О концерте

Классическая музыка на органе: вечер воспоминаний

В этом уникальном концерте, который состоится под руководством лауреата международных конкурсов Ивана Царёва, зрители смогут насладиться редким звучанием известных произведений русских классиков.

Программа вечера

В программе представлены произведения, которые пронесут слушателей через незабываемые музыкальные моменты:

  • Гедике — Марш фа минор
  • Глазунов — Прелюдия и фуга ре мажор
  • Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
  • Кушнарёв — Пассакалья фа-диез минор
  • Свиридов — Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»
  • Свиридов — Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»
  • Таривердиев — Хоральные прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам»
  • Чайковский — Па-де-де из балета «Щелкунчик»
  • Чайковский — Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Звуки органа и классическая музыка

Как звучит на органе оркестровая музыка Глинки и Свиридова? Какие неожиданные грани откроются в мелодиях из знаменитого балета Чайковского «Щелкунчик»? Этот вечер станет отличной возможностью узнать о новых интерпретациях классических произведений и погрузиться в мир органной музыки.

Слушатели также смогут оценить гениальное «Подражание старым мастерам» Таривердиева, в котором ведется диалог между искусствами XVIII и XX веков. Не упустите шанс прикоснуться к мощному наследию русской органной школы в исполнении талантливого музыканта!

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В других городах
Декабрь
1 декабря вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1200 ₽

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