Орган. Русский сувенир

В этом уникальном концерте, который состоится под руководством лауреата международных конкурсов Ивана Царёва, зрители смогут насладиться редким звучанием известных произведений русских классиков.
В программе представлены произведения, которые пронесут слушателей через незабываемые музыкальные моменты:
Как звучит на органе оркестровая музыка Глинки и Свиридова? Какие неожиданные грани откроются в мелодиях из знаменитого балета Чайковского «Щелкунчик»? Этот вечер станет отличной возможностью узнать о новых интерпретациях классических произведений и погрузиться в мир органной музыки.
Слушатели также смогут оценить гениальное «Подражание старым мастерам» Таривердиева, в котором ведется диалог между искусствами XVIII и XX веков. Не упустите шанс прикоснуться к мощному наследию русской органной школы в исполнении талантливого музыканта!