Орган. Русский сувенир

Классическая музыка на органе: вечер воспоминаний

В этом уникальном концерте, который состоится под руководством лауреата международных конкурсов Ивана Царёва, зрители смогут насладиться редким звучанием известных произведений русских классиков.

Программа вечера

В программе представлены произведения, которые пронесут слушателей через незабываемые музыкальные моменты:

Гедике — Марш фа минор

Глазунов — Прелюдия и фуга ре мажор

Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Кушнарёв — Пассакалья фа-диез минор

Свиридов — Вальс из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

Свиридов — Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

Таривердиев — Хоральные прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам»

Чайковский — Па-де-де из балета «Щелкунчик»

Чайковский — Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»

Звуки органа и классическая музыка

Как звучит на органе оркестровая музыка Глинки и Свиридова? Какие неожиданные грани откроются в мелодиях из знаменитого балета Чайковского «Щелкунчик»? Этот вечер станет отличной возможностью узнать о новых интерпретациях классических произведений и погрузиться в мир органной музыки.

Слушатели также смогут оценить гениальное «Подражание старым мастерам» Таривердиева, в котором ведется диалог между искусствами XVIII и XX веков. Не упустите шанс прикоснуться к мощному наследию русской органной школы в исполнении талантливого музыканта!