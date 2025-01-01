Меню
Орган. Пушкин. Маленькие трагедии
Киноафиша Орган. Пушкин. Маленькие трагедии

Орган. Пушкин. Маленькие трагедии

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Орган. Пушкин. Маленькие трагедии: концерт в Концертный зал органной и камерной музыки

Концерт, который невозможно пропустить! В этом уникальном музыкально-драматическом событии зрители погрузятся в мир произведений Александра Сергеевича Пушкина, объединенных с великолепной игрой на органе.

О спектакле

В программе вечера — звучание поэзии великого русского писателя в сопровождении органной музыки. Зрители смогут насладиться не только музыкальной интерпретацией, но и драматургией, ведь «Маленькие трагедии» отличаются яркими и глубокими образами.

Интересные факты

  • Александр Пушкин создал «Маленькие трагедии» в 1830-х годах, и они по-прежнему волнуют сердца зрителей.
  • Орган — один из самых выразительных инструментов, который сочетает мощь и тонкость, идеально подходящий для постановок, вдохновленных классикой.

Почему стоит посмотреть

Этот концерт предлагает зрителям уникальную возможность увидеть слияние слов и музыки. Программа обещает быть насыщенной и вдохновляющей, оставляя неизгладимое впечатление на каждого. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству!

