Орган. Пушкин. Маленькие трагедии

Концерт, который невозможно пропустить! В этом уникальном музыкально-драматическом событии зрители погрузятся в мир произведений Александра Сергеевича Пушкина, объединенных с великолепной игрой на органе.
В программе вечера — звучание поэзии великого русского писателя в сопровождении органной музыки. Зрители смогут насладиться не только музыкальной интерпретацией, но и драматургией, ведь «Маленькие трагедии» отличаются яркими и глубокими образами.
Этот концерт предлагает зрителям уникальную возможность увидеть слияние слов и музыки. Программа обещает быть насыщенной и вдохновляющей, оставляя неизгладимое впечатление на каждого. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству!