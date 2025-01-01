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Орган при свечах
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Орган при свечах

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О концерте/спектакле

Музыкальные чудеса при свечах в Лютеранской церкви

Цикл «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts продолжает радовать жителей и гостей Петербурга. В этот раз вы сможете насладиться избранными органными сочинениями в уникальной атмосфере Петрикирхе, освещенной сотнями свечей.

Особенная атмосфера

Бессмертная классика и король инструментов создадут незабываемое музыкальное путешествие. Концерт «Орган при свечах» позволит вам открыть для себя настоящие музыкальные чудеса.

Заслуженные исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Детали концерта

Продолжительность мероприятия составит 1 час без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться неповторимой атмосферой, которую создают свечи и орган!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽

Фотографии

Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах Орган при свечах

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