Музыкальные чудеса при свечах в Лютеранской церкви

Цикл «Музыка при свечах» от Amadeus Concerts продолжает радовать жителей и гостей Петербурга. В этот раз вы сможете насладиться избранными органными сочинениями в уникальной атмосфере Петрикирхе, освещенной сотнями свечей.

Особенная атмосфера

Бессмертная классика и король инструментов создадут незабываемое музыкальное путешествие. Концерт «Орган при свечах» позволит вам открыть для себя настоящие музыкальные чудеса.

Заслуженные исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Детали концерта

Продолжительность мероприятия составит 1 час без антракта. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться неповторимой атмосферой, которую создают свечи и орган!