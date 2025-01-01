Орган при свечах

Органный концерт при свечах в концертном зале Государственного музея А. С. Пушкина

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который пройдет в атмосфере уюта и волшебства — при свечах в концертном зале Государственного музея А.С. Пушкина. В этот вечер орган, сам по себе величественный инструмент, подарит вам незабываемое путешествие в мир классической музыки, где каждый аккорд станет частью глубокой эмоциональной истории. Музыка органа, в сочетании с уютным освещением свечей, создаст особую атмосферу, наполненную загадочностью и романтикой.

В программе прозвучат шедевры органной музыки разных эпох и композиторов, которые обязательно оставят в вашей душе след на долгие годы. Это прекрасная возможность вырваться из повседневной суеты и погрузиться в мир гармонии и покоя. Подарите себе и близким настоящий музыкальный праздник!

Исполнители:

Ольга Котлярова — одна из ведущих органисток Санкт-Петербурга, член союза концертных деятелей, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы. Она также является автором музыкальных постановок и активно работает на радио и телевидении.

Дополнительные исполнители:

Наталья Нежута (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, участница международных фестивалей.

Елена Агапова-Стрижакова (орган) — лауреат конкурсов, активная концертирующая органистка, участница фестивалей и мастер-классов.

Александра Смирнова (сопрано) — лауреат международных конкурсов, выпускница Института Музыки, Театра и Хореографии РГПУ им. А. И. Герцена.

Анатолий Буслаков (баритон) — солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов.

Мария Жеребятьева (сопрано) — дипломант Открытого Всероссийского конкурса, участница международных фестивалей.

Анастасия Сидельникова (орган) — лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной филармонии.

Елизавета Канаузова (сопрано) — лауреат международных конкурсов, активная концертная деятельность в России и за рубежом.

Абдураманов Эльдар (орган) — лауреат международных конкурсов, приглашенный солист "Imperial Orchestra".

Анна Кодинец (сопрано) — солистка Московского государственного академического музыкального театра им. Н.И. Сац, лауреат международных конкурсов.

Электронный орган: Viscount Sonus