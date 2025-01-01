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Орган при свечах
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Орган при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Органный концерт при свечах в концертном зале Государственного музея А. С. Пушкина

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который пройдет в атмосфере уюта и волшебства — при свечах в концертном зале Государственного музея А.С. Пушкина. В этот вечер орган, сам по себе величественный инструмент, подарит вам незабываемое путешествие в мир классической музыки, где каждый аккорд станет частью глубокой эмоциональной истории. Музыка органа, в сочетании с уютным освещением свечей, создаст особую атмосферу, наполненную загадочностью и романтикой.

В программе прозвучат шедевры органной музыки разных эпох и композиторов, которые обязательно оставят в вашей душе след на долгие годы. Это прекрасная возможность вырваться из повседневной суеты и погрузиться в мир гармонии и покоя. Подарите себе и близким настоящий музыкальный праздник!

Исполнители:

  • Ольга Котлярова — одна из ведущих органисток Санкт-Петербурга, член союза концертных деятелей, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы. Она также является автором музыкальных постановок и активно работает на радио и телевидении.

Дополнительные исполнители:

  • Наталья Нежута (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, участница международных фестивалей.
  • Елена Агапова-Стрижакова (орган) — лауреат конкурсов, активная концертирующая органистка, участница фестивалей и мастер-классов.
  • Александра Смирнова (сопрано) — лауреат международных конкурсов, выпускница Института Музыки, Театра и Хореографии РГПУ им. А. И. Герцена.
  • Анатолий Буслаков (баритон) — солист Московской областной филармонии, лауреат международных конкурсов.
  • Мария Жеребятьева (сопрано) — дипломант Открытого Всероссийского конкурса, участница международных фестивалей.
  • Анастасия Сидельникова (орган) — лауреат международных конкурсов, солистка Московской государственной филармонии.
  • Елизавета Канаузова (сопрано) — лауреат международных конкурсов, активная концертная деятельность в России и за рубежом.
  • Абдураманов Эльдар (орган) — лауреат международных конкурсов, приглашенный солист "Imperial Orchestra".
  • Анна Кодинец (сопрано) — солистка Московского государственного академического музыкального театра им. Н.И. Сац, лауреат международных конкурсов.

Электронный орган: Viscount Sonus

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 1699 ₽
26 июля
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
27 июля
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
1 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 1499 ₽
2 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
8 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
9 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
15 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
16 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
22 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
23 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
29 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
30 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
5 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
7 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
19 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
21 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
27 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
28 сентября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17:00 от 1099 ₽
4 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
11 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
18 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
25 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽
31 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19:00 от 999 ₽

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