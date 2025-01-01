Меню
Орган при свечах
Билеты от 1199₽
Киноафиша Орган при свечах

Орган при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1199₽

О концерте/спектакле

Концерт в Центральном Доме Архитектора

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на завораживающий концерт в одном из самых атмосферных залов Москвы — Центральном Доме Архитектора. В этот вечер орган наполнит пространство мощью и утончённостью, создавая незабвимую музыкальную палитру.

Приглушённый свет свечей добавит залу таинственности и уюта, позволяя музыке раскрыться во всей глубине. За органом и в ансамбле с ним выступят выдающиеся исполнители, чьё мастерство делает каждый концерт особенным. Оставьте суету за дверью и подарите себе вечер чистого искусства, наполненного светом и гармонией.

Важно знать

  • Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста.
  • В выставочном зале действует свободная рассадка.
  • В составе артистов возможны изменения.

Исполнители концерта

2 ноября

  • Иван Гавриков (орган) — выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участвовал в мастер-классах во Франции, Германии, Австрии, Испании, Нидерландах и Эстонии. Активно выступает с оркестрами и хорами.
  • Варвара Куценко (скрипка) — выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат 1-й премии Международного конкурса "Призвание музыкант" и 1-й премии на Международном конкурсе имени Бетховена в г. С.Пёльтен (Австрия). Участница ансамбля «Questa musica» под управлением Филиппа Чижевского.

3 ноября

  • Владимир Скоморохов (орган) — выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и магистр Высшей школы музыки города Любека (Германия). Лауреат множества международных конкурсов, ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом.
  • Аиза Фазлиева (сопрано) — выпускница Центра оперного пения им. Галины Вишневской. Лауреат I степени второго Всероссийского конкурса и второго Международного конкурса (г. Москва). Участвовала в международных музыкальных фестивалях и является стипендиаткой Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Купить билет на концерт Орган при свечах

Ноябрь
Декабрь
Январь
2 ноября воскресенье
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
3 ноября понедельник
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
31 декабря среда
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
2 января пятница
19:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
5 января понедельник
17:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽
7 января среда
19:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1199 ₽

