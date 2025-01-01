Орган при свечах

Концерт в Центральном Доме Архитектора

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на завораживающий концерт в одном из самых атмосферных залов Москвы — Центральном Доме Архитектора. В этот вечер орган наполнит пространство мощью и утончённостью, создавая незабвимую музыкальную палитру.

Приглушённый свет свечей добавит залу таинственности и уюта, позволяя музыке раскрыться во всей глубине. За органом и в ансамбле с ним выступят выдающиеся исполнители, чьё мастерство делает каждый концерт особенным. Оставьте суету за дверью и подарите себе вечер чистого искусства, наполненного светом и гармонией.

Важно знать

Билеты приобретаются на каждого зрителя независимо от возраста.

В выставочном зале действует свободная рассадка.

В составе артистов возможны изменения.

Исполнители концерта

2 ноября

Иван Гавриков (орган) — выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Участвовал в мастер-классах во Франции, Германии, Австрии, Испании, Нидерландах и Эстонии. Активно выступает с оркестрами и хорами.

Варвара Куценко (скрипка) — выпускница Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат 1-й премии Международного конкурса "Призвание музыкант" и 1-й премии на Международном конкурсе имени Бетховена в г. С.Пёльтен (Австрия). Участница ансамбля «Questa musica» под управлением Филиппа Чижевского.

3 ноября