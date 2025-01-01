Орган при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, который станет настоящим тронным залом для истинных меломанов и ценителей прекрасного. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Это завораживающее место, пропитанное атмосферой псевдороманского стиля, славится своей удивительной акустикой. В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, время словно останавливается. Здесь, под сводами, которые помнят молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, наполненное шедеврами мировой органной музыки.
В программе концерта мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. Зрителей ожидают классические сочинения органного репертуара, избранные страницы вокальной музыки и самые известные образцы Ave Maria. Особое внимание стоит уделить версии Гуно, основанной на музыке Иоганна Себастьяна Баха, а также популярнейшей Ave Maria Джулио Каччини, на самом деле созданной ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Концерт пройдет на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в волшебной атмосфере!