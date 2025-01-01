Орган при свечах

Музыка под сводами Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, который станет настоящим тронным залом для истинных меломанов и ценителей прекрасного. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Это завораживающее место, пропитанное атмосферой псевдороманского стиля, славится своей удивительной акустикой. В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, время словно останавливается. Здесь, под сводами, которые помнят молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, наполненное шедеврами мировой органной музыки.

Программа концерта

В программе концерта мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. Зрителей ожидают классические сочинения органного репертуара, избранные страницы вокальной музыки и самые известные образцы Ave Maria. Особое внимание стоит уделить версии Гуно, основанной на музыке Иоганна Себастьяна Баха, а также популярнейшей Ave Maria Джулио Каччини, на самом деле созданной ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым.

Исполняемые произведения

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката ре минор

Ян Питерсзон Свелинк (1562–1621) — More Palatino

Георг Муффат (1653–1704) — Токката прима в тоне ре

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно (1818–1893) — Ave Maria

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Франц Шуберт (1797–1828) — Ave Maria

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) — Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Гаэтано Доницетти (1797–1848) — Ария Норины из оперы «Дон Паскуале»

Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия и фуга соль мажор

Владимир Вавилов (1925–1973) — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Капитонова, сопрано

Иван Мокшин, орган

Концерт пройдет на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой в волшебной атмосфере!