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Орган при свечах
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Орган при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное действо в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это завораживающее место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь привлекает внимание своим псевдороманским стилем и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных событий.

В атмосфере старинного храма, освещенного мерцающими огнями свечей, вы сможете насладиться звуками органной музыки, которые перенесут вас в мир высоких чувств и духовных откровений. В программе концерта мощный орган соединится с томным меццо-сопрано, создавая удивительный музыкальный ансамбль.

Программа концерта

В концерте прозвучат шедевры мировой органной музыки и вокальные произведения, охватывающие эпохи от барокко до романтизма, а также известные саундтреки из мирового кино. Особое внимание заслуживает популярная Ave Maria, которую по ошибке приписывают Джулио Каччини. На самом деле, это произведение было создано ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым, который смог опубликовать свою музыку в советскую эпоху.

Список произведений:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката ре минор BWV 565a
  • Джованни Перголези (1710–1736) - Ария альта из цикла «Stabat Mater»
  • Георг Муффат (1653–1704) - Токката прима в тоне ре
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) - Ария «Сподоби, о Господи»
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная Прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи» (использовалась в фильме «Солярис»)
  • Георг Фридрих Гендель - Ария «Аллилуйя»
  • Иоганн Себастьян Бах - Трио-соната до минор
  • Иван Мокшин (2002*) - Сицилиана на русские темы
  • Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Ария Лючии де Ламмермур (использовалась в фильме «Пятый Элемент»)
  • Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

  • Дарья Тюлягина, меццо-сопрано
  • Иван Мокшин, орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽

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