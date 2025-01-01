Орган при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это завораживающее место, построенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь привлекает внимание своим псевдороманским стилем и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных событий.
В атмосфере старинного храма, освещенного мерцающими огнями свечей, вы сможете насладиться звуками органной музыки, которые перенесут вас в мир высоких чувств и духовных откровений. В программе концерта мощный орган соединится с томным меццо-сопрано, создавая удивительный музыкальный ансамбль.
В концерте прозвучат шедевры мировой органной музыки и вокальные произведения, охватывающие эпохи от барокко до романтизма, а также известные саундтреки из мирового кино. Особое внимание заслуживает популярная Ave Maria, которую по ошибке приписывают Джулио Каччини. На самом деле, это произведение было создано ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым, который смог опубликовать свою музыку в советскую эпоху.
Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.