Концерт в Римско-католическом соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Орган при свечах», который состоится в Римско-католическом соборе Святой Екатерины. Это незабываемое путешествие в мир классической музыки позволит вам погрузиться в атмосферу гармонии и покоя.

Очарование музыки и света

На концерте вы сможете насладиться мастерским исполнением шедевров органной музыки разных эпох и композиторов. Талантливый органист, выступающий при свете свечей, создаст уникальную атмосферу, полную загадочности и романтики. Подарите себе и своим близким этот удивительный музыкальный праздник, который принесёт множество эмоций и незабываемых впечатлений!

Исполнители концерта

В программе примут участие:

Галина Ельшаева (орган) — известная Петербургская органистка, штатный органист собора Св. Михаила. Ученица известных музыкантов, участвовала в международных мастер-классах и выступала в разных странах.

(орган) — известная Петербургская органистка, штатный органист собора Св. Михаила. Ученица известных музыкантов, участвовала в международных мастер-классах и выступала в разных странах. Анастасия Коротенко (сопрано) — солистка «Международной академии музыки» им. Елены Образцовой, участница множества международных фестивалей и мастер-классов.

(сопрано) — солистка «Международной академии музыки» им. Елены Образцовой, участница множества международных фестивалей и мастер-классов. Наталья Михайлова (орган) — выпускница Казанской Государственной Консерватории, лауреат международных конкурсов и преподаватель.

(орган) — выпускница Казанской Государственной Консерватории, лауреат международных конкурсов и преподаватель. Екатерина Забайрачная (мандолина) — лауреат международных конкурсов, активный участник фестивалей старинной музыки.

(мандолина) — лауреат международных конкурсов, активный участник фестивалей старинной музыки. Анна Кучина (орган) — победитель международного конкурса «Marcello Galanti», активно выступает в России и за рубежом.

(орган) — победитель международного конкурса «Marcello Galanti», активно выступает в России и за рубежом. Екатерина Земскова (виолончель) — лауреат международных конкурсов, гастролировала в различных странах.

(виолончель) — лауреат международных конкурсов, гастролировала в различных странах. Анна Хазанова (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в различных проектах.

(меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в различных проектах. Евгения Борисова (орган) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, кантор Евангелическо-лютеранского прихода.

(орган) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, кантор Евангелическо-лютеранского прихода. Валерия Пронько (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно ведёт концертную деятельность.

(меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно ведёт концертную деятельность. Евгений Желинский (балалайка) — лауреат международных конкурсов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов.

(балалайка) — лауреат международных конкурсов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов. Эльвира Копылова (колоратурное сопрано) — лауреат международных конкурсов, солистка симфонического оркестра.

(колоратурное сопрано) — лауреат международных конкурсов, солистка симфонического оркестра. Юлия Глазкова (орган) — доцент кафедры органа и клавесина, лауреат престижных конкурсов и фестивалей.

Информация о билетах

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое наполнит ваш вечер незабываемыми мелодиями и атмосферой волшебства!