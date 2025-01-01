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Орган при Свечах
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Орган при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Римско-католическом соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Орган при свечах», который состоится в Римско-католическом соборе Святой Екатерины. Это незабываемое путешествие в мир классической музыки позволит вам погрузиться в атмосферу гармонии и покоя.

Очарование музыки и света

На концерте вы сможете насладиться мастерским исполнением шедевров органной музыки разных эпох и композиторов. Талантливый органист, выступающий при свете свечей, создаст уникальную атмосферу, полную загадочности и романтики. Подарите себе и своим близким этот удивительный музыкальный праздник, который принесёт множество эмоций и незабываемых впечатлений!

Исполнители концерта

В программе примут участие:

  • Галина Ельшаева (орган) — известная Петербургская органистка, штатный органист собора Св. Михаила. Ученица известных музыкантов, участвовала в международных мастер-классах и выступала в разных странах.
  • Анастасия Коротенко (сопрано) — солистка «Международной академии музыки» им. Елены Образцовой, участница множества международных фестивалей и мастер-классов.
  • Наталья Михайлова (орган) — выпускница Казанской Государственной Консерватории, лауреат международных конкурсов и преподаватель.
  • Екатерина Забайрачная (мандолина) — лауреат международных конкурсов, активный участник фестивалей старинной музыки.
  • Анна Кучина (орган) — победитель международного конкурса «Marcello Galanti», активно выступает в России и за рубежом.
  • Екатерина Земскова (виолончель) — лауреат международных конкурсов, гастролировала в различных странах.
  • Анна Хазанова (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно выступает в различных проектах.
  • Евгения Борисова (орган) — лауреат всероссийских и международных конкурсов, кантор Евангелическо-лютеранского прихода.
  • Валерия Пронько (меццо-сопрано) — лауреат международных конкурсов, активно ведёт концертную деятельность.
  • Евгений Желинский (балалайка) — лауреат международных конкурсов, солист Государственного оркестра русских народных инструментов.
  • Эльвира Копылова (колоратурное сопрано) — лауреат международных конкурсов, солистка симфонического оркестра.
  • Юлия Глазкова (орган) — доцент кафедры органа и клавесина, лауреат престижных конкурсов и фестивалей.

Информация о билетах

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое наполнит ваш вечер незабываемыми мелодиями и атмосферой волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
21:00 от 599 ₽

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