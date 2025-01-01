Меню
Киноафиша Орган при свечах. Времена года

Орган при свечах. Времена года

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Орган при свечах: Времена года в Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом «Орган при свечах», который состоится в Шведской лютеранской церкви Святой Екатерины. Это музыкальное событие обещает стать истинным праздником для почитателей классической музыки.

О концерте

В программе концерта — произведения великих композиторов, которые создали свой музыкальный след в истории. Зрители смогут услышать удивительные мелодии, исполненные на органе, в сопровождении волшебного света свечей. Это создает неповторимую атмосферу и погружает в мир музыки и красоты.

Локация

Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины славится своей удивительной акустикой и красивым интерьером, что делает её идеальным местом для музыкальных мероприятий. Каждый уголок храма настраивает на медитацию и созерцание, а звуки органа наполняют пространство магией.

Интересные факты

  • Орган в церкви имеет богатую историю и считается одним из лучших в Санкт-Петербурге.
  • Концерты «Орган при свечах» становятся популярными благодаря своей уникальной атмосфере и оригинальному формату.
  • В программе используются не только классические произведения, но и современные композиции.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым событием и погрузиться в волшебный мир музыки!

Купить билет на концерт Орган при свечах. Времена года

Январь
4 января воскресенье
16:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1

