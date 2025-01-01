Орган при свечах. Времена года

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, станет местом проведения VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Концерты фестиваля поразят зрителей фейерверком стилей, калейдоскопом эпох и вдохновением лучших музыкантов нашего времени.
Мероприятия пройдут на семи исторических петербургских площадках, а также в других городах России. Уникальная атмосфера, чудесная музыка и эксклюзивные интерьеры храмов создадут незабываемые впечатления для каждого зрителя. Фестиваль будет проходить под девизом «Орган над городом», и вы сможете насладиться неповторимым многоголосием короля инструментов.
Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Этот уютный уголок с очаровательным внутренним двориком идеально подходит для органных концертов, и мы рады пригласить вас на выступления, проходящие именно здесь.
Одним из ярких событий фестиваля станет концерт «Времена года», в котором участвуют выдающиеся петербургские музыканты Полина Фоминцева (скрипка) и Наталья Михайлова (орган). Это будет великолепный дуэт, который представит своё вдохновение и мастерство в исполнении популярных сочинений венецианского композитора.
«Времена года» — это философское размышление о круговороте жизни, которое иллюстрирует музыкальные зарисовки и представляет собой впечатляющую экскурсию по четырем регионам Италии. Вивальди, известный как дерзкий новатор своего времени, создал шедевр, запечатлеющий все многообразие жизни человека.
В программе прозвучат:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.