Орган при свечах. Времена года

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, станет местом проведения VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Концерты фестиваля поразят зрителей фейерверком стилей, калейдоскопом эпох и вдохновением лучших музыкантов нашего времени.

Мероприятия пройдут на семи исторических петербургских площадках, а также в других городах России. Уникальная атмосфера, чудесная музыка и эксклюзивные интерьеры храмов создадут незабываемые впечатления для каждого зрителя. Фестиваль будет проходить под девизом «Орган над городом», и вы сможете насладиться неповторимым многоголосием короля инструментов.

Уникальная локация

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Этот уютный уголок с очаровательным внутренним двориком идеально подходит для органных концертов, и мы рады пригласить вас на выступления, проходящие именно здесь.

Времена года с Антонио Вивальди

Одним из ярких событий фестиваля станет концерт «Времена года», в котором участвуют выдающиеся петербургские музыканты Полина Фоминцева (скрипка) и Наталья Михайлова (орган). Это будет великолепный дуэт, который представит своё вдохновение и мастерство в исполнении популярных сочинений венецианского композитора.

«Времена года» — это философское размышление о круговороте жизни, которое иллюстрирует музыкальные зарисовки и представляет собой впечатляющую экскурсию по четырем регионам Италии. Вивальди, известный как дерзкий новатор своего времени, создал шедевр, запечатлеющий все многообразие жизни человека.

Программа концерта

В программе прозвучат:

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах: Концерт для органа ля минор BWV 593 (Переложение концерта для двух скрипок и оркестра RV 522)

Антонио Вивальди: Четыре концерта для скрипки с оркестром «Времена года» в переложении для скрипки и органа

Концерт № 1 ми мажор «Весна» RV 269

Концерт № 2 соль минор «Лето» RV 315

Концерт № 3 фа мажор «Осень» RV 293

Концерт № 4 фа минор «Зима» RV 297

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Полина Фоминцева, скрипка

Наталья Михайлова, орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность и возрастные ограничения

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.