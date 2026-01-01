Орган при свечах. «Времена года» Вивальди и «Гарри Поттер»

Концерт органной музыки в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — истинном архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей и великолепной акустикой станет идеальным фоном для волшебной музыки.

В программе вас ждут произведения, способные перенести слушателей в иные миры. Шедевры барокко, кинематографические саундтреки и многое другое объединены величием органа.

Музыкальные шедевры

Особое внимание заслуживает концерт «Зима» Антонио Вивальди, где каждая нота — это выразительное изображение зимней природы. Мощь и нежность органа наполняют пространство, а хоральная прелюдия Баха «Взываю к Тебе, Господи» создает атмосферу глубоких размышлений.

Зрителей ждет незабываемое путешествие в мир Гарри Поттера. Знакомые мелодии напомнят о приключениях в Хогвартсе и борьбе добра со злом. Мощный саундтрек к «Пиратам Карибского моря» захватит дух романтики и морских приключений, в то время как космическая музыка Ханса Циммера из «Интерстеллара» заставит задуматься о бесконечности вселенной.

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678–1748) — Концерт «Зима», 1 часть

Арканжело Корелли (1653–1713) — Рождественский концерт, 1, 2 части

Иван Мокшин (2002*) — Сицилиана на русские темы

Антонио Вивальди — Концерт «Лето», 3 часть: «Шторм»

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи»

Нино Рота (1911–1979) — Тема любви из к/ф «Крёстный отец»

Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом»

Леон Боэльман (1862–1897) — «Токката» из Готической сюиты

Георг Муффат (1653-1704) — Токката прима в тоне ре

Джон Уильямс (1932*) — Попурри на темы из музыки к к/ф «Гарри Поттер»

Ханс Циммер (1957*) — «Пираты Карибского моря»

Ханс Циммер — Интерстеллар

Beatles — Yesterday

Исполнитель: Иван Мокшин (орган, электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.