Орган при свечах. «Времена года» Вивальди и «Гарри Поттер»

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — истинном архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей и великолепной акустикой станет идеальным фоном для волшебной музыки.
В программе вас ждут произведения, способные перенести слушателей в иные миры. Шедевры барокко, кинематографические саундтреки и многое другое объединены величием органа.
Особое внимание заслуживает концерт «Зима» Антонио Вивальди, где каждая нота — это выразительное изображение зимней природы. Мощь и нежность органа наполняют пространство, а хоральная прелюдия Баха «Взываю к Тебе, Господи» создает атмосферу глубоких размышлений.
Зрителей ждет незабываемое путешествие в мир Гарри Поттера. Знакомые мелодии напомнят о приключениях в Хогвартсе и борьбе добра со злом. Мощный саундтрек к «Пиратам Карибского моря» захватит дух романтики и морских приключений, в то время как космическая музыка Ханса Циммера из «Интерстеллара» заставит задуматься о бесконечности вселенной.
Исполнитель: Иван Мокшин (орган, электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.