Орган при свечах: Времена года и топовые саундтреки

Органные шедевры в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

В центре внимания нового концерта Елены Антипиной окажется уникальная программа, в которой сливаются органные традиции Германии и Франции, барокко и романтизм, а также незабываемые мелодии из мирового кино. Вечер откроет Иоганн Себастьян Бах, чье творчество оставило неизгладимый след в истории музыки.

Творчество Иоганна Себастьяна Баха

Бах - величайший композитор эпохи барокко, чьи хоральные прелюдии и обработки занимают важное место в немецком музыкальном искусстве. Его генiale воплощение протестантского хорала в музыке стало образцом для подражания.

Значение Иоганна Пахельбеля

Друг семьи Бахов, Иоганн Пахельбель, известен своим ре мажорным каноном, который стал символом музыкального барокко. Он обучал старших братьев Баха и его многое творчество было забыто после его смерти, однако вновь обрело популярность в XX веке.

Феликс Мендельсон-Бартольди и органная соната

Мендельсон, композитор романтизма, не только воссоединил забытое наследие Баха с современными мелодиями, но и перевернул представление о жанре органной сонаты. Его цикл «Шесть сонат» представляет собой стилистическое разнообразие, что позволяет раскрыть все многообразие звукового мира органа.

Влияние Антонио Вивальди и Мориса Равеля

Поражающая эстетика барокко нашла своё отражение в произведениях Вивальди, а «Времена года» стали классикой с философским подтекстом. Равель, как один из ярчайших композиторов XX века, привнес в музыку импрессионизма новое звучание. Его «Павана на смерть инфанты» завораживает своей загадочностью.

Музыкальный финал

Концерт завершится парадом музыкальных тем из известных фильмов, получивших Оскар, включая «Звуки музыки», «Завтрак у Тиффани» и «Чикаго». Эти мелодии еще раз напомнят зрителям о великом искусстве композиторов.

Уникальное звучание органа Walcker

Концерт пройдет на органе семейства Walcker, изготовленном в 1910 году, который впечатлит слушателей своим неповторимым звучанием как в барочной, так и романтической музыке. Храм Матери Божией Лурдской, где пройдет мероприятие, создан в южнофранцузском романском стиле и является уникальным местом в Санкт-Петербурге.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет поколения и стили, в этом прекрасном музыкальном проекте под руководством Елены Антипиной.