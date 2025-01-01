Органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном чудесной атмосферой зимних праздников, пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Ожидайте фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов современности — эти концерты подарят вам незабываемые мгновения органного празднества.

Музыка в уникальных интерьерах

Концерты фестиваля проводятся на семи знаковых петербургских площадках и в других городах России. Уникальные интерьеры храмов и теплая дружественная обстановка создадут волшебную атмосферу. Вам представится возможность насладиться звуками семи различных органов, заполнившими город многоголосием короля инструментов.

Концерт «Орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер»

Роскошный вечер под управлением Марии Лобецкой станет настоящим подарком для тех, кто жаждет новых новогодних эмоций. Программа включает:

Иоганн Себастьян Бах: хоральная обработка, посвященная Рождеству.

Антонио Вивальди: «Времена года» — шедевр, отражающий круговорот жизни и собранный в музыке.

Астор Пьяццолла: «Времена года в Буэнос-Айресе» — колоритные танго, рассказывающие о жизни в портовом городе.

Музыка к фильмам «Гарри Поттер»: культовые темы, возвратившие нас в детство.

Погружение в мир Гарри Поттера подарит вам знакомые воспоминания о приключениях любимых персонажей, а вечер завершится на прекрасном голубом Дунае в компании короля вальса Иоганна Штрауса.

Уникальная атмосфера Шведской церкви

Цикл органных концертов проходит в Шведской церкви Святой Екатерины, уникальном памятнике архитектуры, построенном в 1865 году. Церковь расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, что создает идеальные условия для звучания органа. Все концерты проходят в полумраке при мерцании свечей, что добавляет дополнительную атмосферу.

Программа концерта

В программе звучат:

Иоганн Себастьян Бах: Nun komm der Heiden Heiland BWV 659-661

Антонио Вивальди: Концерт «Зима» из цикла «Времена года»

Пётр Чайковский: Марш, Танец Феи, Вальс Цветов из балета «Щелкунчик»

Астор Пьяццолла: «Зима» из «Времен года в Буэнос-Айресе»

Музыка из фильмов «Гарри Поттер»: темы, написанные Джоном Уильямсом и другими композиторами

Иоганн Штраус: Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Исполнительница концерта — лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, играющая на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.