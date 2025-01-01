Орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном чудесной атмосферой зимних праздников, пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Ожидайте фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов современности — эти концерты подарят вам незабываемые мгновения органного празднества.
Концерты фестиваля проводятся на семи знаковых петербургских площадках и в других городах России. Уникальные интерьеры храмов и теплая дружественная обстановка создадут волшебную атмосферу. Вам представится возможность насладиться звуками семи различных органов, заполнившими город многоголосием короля инструментов.
Роскошный вечер под управлением Марии Лобецкой станет настоящим подарком для тех, кто жаждет новых новогодних эмоций. Программа включает:
Погружение в мир Гарри Поттера подарит вам знакомые воспоминания о приключениях любимых персонажей, а вечер завершится на прекрасном голубом Дунае в компании короля вальса Иоганна Штрауса.
Цикл органных концертов проходит в Шведской церкви Святой Екатерины, уникальном памятнике архитектуры, построенном в 1865 году. Церковь расположена в живописном месте на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, что создает идеальные условия для звучания органа. Все концерты проходят в полумраке при мерцании свечей, что добавляет дополнительную атмосферу.
В программе звучат:
Исполнительница концерта — лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая, играющая на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.