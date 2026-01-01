Орган при свечах: Великолепная Германия от Баха до Мендельсона

Уникальный вечер, посвященный органной музыке Германии, приглашает вас на выступление Аллы Морозовой. В программе — произведения великих композиторов, чьи имена навсегда вошли в историю музыкального искусства.
Вечер откроет Хроматическая фантазия Яна Питерсзона Свелинка, известная своим влиянием на развитие клавирной музыки. Свелинк, который считается основоположником северного барокко, оказал огромное влияние на поколение музыкантов и был признан "творцом органистов".
Следующим произведением станет Чакона ре минор Иоганна Пахельбеля, друга семьи Бахов, который обучал старших братьев Иоганна Себастьяна. Его вклад в развитие фуги и хоральной прелюдии оставил след в истории южно-немецкой органной музыки.
Особое внимание зрителей привлечет Токката и фуга ре минор (BWV 565) Иоганна Себастьяна Баха. Это произведение, которое считается самым исполняемым органным сочинением в мире, написано в период расцвета творчества композитора. Существуют разные мнения о его авторстве, однако влияние Вивальди чувствуется в каждой ноте.
Завершит программу Шестая органная соната Феликса Мендельсона, который смог заново открыть забытое творчество Баха. Мендельсон, создатель Лейпцигской консерватории, написал цикл из шести сонат, где каждая работа раскрывает его прекрасное знание органа и умение создавать впечатляющие звуковые эффекты.
Алла Морозова — лауреат международных конкурсов, представит вечер на органе.
Примечание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, пожалуйста, сохраняйте билеты в смартфоне или распечатывайте их заранее. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.