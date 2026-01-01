Органный концерт музыки Баха в римско-католическом храме

Приглашаем вас на уникальный концерт «Орган при свечах: великий Бах», где вы сможете насладиться величественной органной музыкой в исполнении лауреата международных конкурсов Аллы Морозовой. Вас ждет разнообразие баховских произведений, которые предоставят уникальную возможность ознакомиться с выдающейся музыкой Иоганна Себастьяна Баха.

Музыкальные шедевры Баха

Концерт представит широкий спектр творений Баха, включая масштабные прелюдии, фуги и хоральные обработки. Протестантский хорал занимает важное место в немецкой музыкальной культуре барокко, и Бах создал в этом жанре множество шедевров, достигая высочайшего мастерства.

Насладитесь известной хоральной обработкой «Nun komm, der Heiden Heiland» — произведением, посвященным преддверию Рождества и являющимся образцом изящного исполнения. Прелюдия и фуга ми минор, написанные во время творчества композитора в Лейпциге, часто называют «симфонией из двух частей» благодаря их масштабам и сложности.

Завершение вечера

Вечерный концерт станет завершением грандиозной программы с «Прелюдией и фугой ми-бемоль мажор», основанной на мотивах протестантских хоралов. Это произведение продолжит традицию Баха, связывая нотную гармонию с духовной практикой его времени. Каждый элемент композиции наполнен смыслом, что придаёт музыке особое значение.

Уникальный орган и исторический храм

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, который был построен в 1910 году. Этот инструмент выбрал римско-католический храм Матери Божией Лурдской — место, овеянное французским духом и историей. Храм, возведенный в начале XX века по проекту архитектора Леонтия Бенуа, выделяется своим южнофранцузским романским стилем и красивым оформлением.

Храм Матери Божией Лурдской известен тем, что является единственным католическим приходом в Петербурге, не закрывшимся в советский период. Его выживание стало возможным благодаря статусу, предоставленному французскому посольству.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

Иоганн Себастьян Бах — Wir glauben all an einen Gott BWV 680

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ми бемоль мажор BWV 552

Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.