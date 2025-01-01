Орган при свечах. Великий Бах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Эта церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вас ждёт незабываемая атмосфера, поразительная акустика и богатая история.
В программе концерта — лучшие произведения для органа, написанные Иоганном Себастьяном Бахом. Вы сможете услышать:
Концерт будет исполнять талантливый органист Иван Мокшин на электронном органе Johannus. Продолжительность программы составляет 1 час 10 минут.
Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Приезжайте насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой!