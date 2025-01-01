Орган при свечах. Вечернее барокко: Бах, Вивальди, Муффат

Вечернее барокко при свечах: роскошный музыкальный концерт

Приглашаем вас на «Вечернее барокко при свечах» — концерт, который погружает в палитру ярчайших красок этой блистательной эпохи. Под руководством лауреата международных конкурсов Натальи Михайловой, вы сможете насладиться произведениями величайших композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Георг Муффат и многое другое.

Программа вечера

Концерт откроется баховской органной транскрипцией скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского IV. Этот талантливый композитор оставил после себя 20 ярких сочинений, скончавшись в возрасте всего восемнадцати лет.

Вы также услышите одну из хоральных обработок Баха, которая создаёт атмосферу ожидания Рождества. Творчество Георга Муффата — старшего современника Баха — продемонстрирует уникальное соединение различных музыкальных традиций Европы.

Музыка Иоганна Готфрида Вальтера, который является одним из значительных композиторов своего времени, представит фрагменты из собрания Apparatus musico organisticus. Это произведение включает 12 токкат, которые подчеркивают все возможности органа и стилистическое разнообразие музыкальной Европы.

Известные композиторы и их вклад

Бах, основательно изучив творчество Вивальди, переложил его произведения для органа, среди которых вы сможете услышать прекрасное Адажио из гобойного концерта Алессандро Марчелло и один из концертов Вивальди.

Каждое произведение этого концерта — это не только музыка, но и история, подчеркивающая богатство и разнообразие барочной эпохи.

Место проведения

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, уникальном уголке Санкт-Петербурга, где расположены один из исторических органов семейства Walcker 1910 года. Этот орган поражает своим неповторимым звучанием и идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.

Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году, выделяется уникальным силуэтом и архитектурным стилем, который сочетает элементы южнофранцузской романики. Это единственный католический приход в Петербурге, который не закрылся в советский период благодаря своему статусу при французском посольстве.

Подробности о концерте

Исполнитель: Наталья Михайлова, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет

Не упустите шанс подарить себе незабываемые впечатления на концерте «Вечернее барокко при свечах»!