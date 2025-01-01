Орган при свечах. В величественном соборе

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, располагается римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения.
Лучшие органисты современности порадуют вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, во время которой вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.
Архитектурный шедевр Николая Бенуа был возведен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне. Здесь упокоились многие известные петербуржцы-католики. В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа добавил колокольню, что не очень его радовало, так как нарушило гармонию изначального замысла.
Во время советской эпохи кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм был возвращён верующим. Здесь, в тиши старинного храма, время словно останавливается. Под сводами, помнящими молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, сотканное из шедевров мировой органной музыки.
В программе концерта вас ждут бессмертные музыкальные произведения, имена композиторов которых золотыми буквами вписаны в историю музыки. Вечер откроет органная версия концертной композиции Дмитрия Бортнянского «Орфей реки Невы». Звуки Пахельбеля с его Чакона ре минор наполнят пространство умиротворением и светлой грустью. Вы также услышите знаменитую клавирную пьесу «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена и виртуозные концерты Антонио Вивальди, полные радости жизни.
Завершит программу величайшее произведение органной музыки – Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, раскрывающее гармонию вселенной. Этот концерт – уникальная возможность прикоснуться к вечности, услышать голоса великих композиторов и слиться с потоком прекрасной музыки.
Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах! Внимание! В продаже билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus).
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.