Орган при свечах. В величественном соборе
6+
Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, располагается римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Его белоснежный шпиль, созданный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса. В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения.

Лучшие органисты современности порадуют вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, во время которой вы узнаете интересные факты из истории храма и сможете посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был возведен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне. Здесь упокоились многие известные петербуржцы-католики. В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа добавил колокольню, что не очень его радовало, так как нарушило гармонию изначального замысла.

Во время советской эпохи кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм был возвращён верующим. Здесь, в тиши старинного храма, время словно останавливается. Под сводами, помнящими молитвенные песнопения прошлого, развернется музыкальное действо, сотканное из шедевров мировой органной музыки.

Программа концерта

В программе концерта вас ждут бессмертные музыкальные произведения, имена композиторов которых золотыми буквами вписаны в историю музыки. Вечер откроет органная версия концертной композиции Дмитрия Бортнянского «Орфей реки Невы». Звуки Пахельбеля с его Чакона ре минор наполнят пространство умиротворением и светлой грустью. Вы также услышите знаменитую клавирную пьесу «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена и виртуозные концерты Антонио Вивальди, полные радости жизни.

Завершит программу величайшее произведение органной музыки – Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, раскрывающее гармонию вселенной. Этот концерт – уникальная возможность прикоснуться к вечности, услышать голоса великих композиторов и слиться с потоком прекрасной музыки.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах! Внимание! В продаже билеты двух категорий – с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа

  • Дмитрий Бортнянский (1751–1825) - Концерт для клавира ре мажор
  • Томас Таллис (1505–1585) - Псалом Why fum'th in sight
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) - Чакона ре минор PWC 41
  • Луи Клод Дакен (1694–1772) - Рондо ми минор «Кукушка»
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) - Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292
  • Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) - Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799
  • Генри Перселл (1659–1695) - Граунд до минор ZD 221
  • Михаэль Преториус (1571–1621) - Vita Sanctorum
  • Ханс-Андре Штамм (1958*) - Эльфы
  • Леон Боэльман (1862–1897) - Готическая сюита op. 25: IV. Токката
  • Антонио Вивальди (1678–1741) - Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus).
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
19:30
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽
25 ноября вторник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽

6+
Классическая музыка
