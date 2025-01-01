Орган при свечах. В величественном соборе

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. За пределами шумных туристических троп скрыт белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения.
Лучшие органисты наших дней представят вам разнообразие программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не всё! Перед каждым концертом настоятель храма проведет увлекательную экскурсию. Вы сможете узнать интересные факты из истории храма и посетить семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в крипте церкви.
Храм, находящийся на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа был добавлен архитектурный элемент – колокольня. Сам зодчий был недоволен этим дополнением, так как оно нарушило гармонию его замысла. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. Однако в начале XXI века храм вернулся к своим верующим.
В концертной программе прозвучат произведения двух самых известных композиторов эпох барокко и классицизма – Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Оригинальные сочинения и транскрипции будут звучать при свечах, создавая незабываемую атмосферу. Орган продемонстрирует своё оркестровое могщество, поражая классицистическим изяществом.
Всех зрителей ждет возможность выбрать билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Исполнитель: Эльнора Гросс, орган: Электронный орган Johannus.
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.