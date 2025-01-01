Меню
Орган при свечах. В величественном соборе
Орган при свечах. В величественном соборе

6+
О концерте/спектакле

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. За пределами шумных туристических троп скрыт белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения.

Концерты в уникальной атмосфере

Лучшие органисты наших дней представят вам разнообразие программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не всё! Перед каждым концертом настоятель храма проведет увлекательную экскурсию. Вы сможете узнать интересные факты из истории храма и посетить семейное захоронение великой творческой династии Бенуа, расположенное в крипте церкви.

Архитектурное наследие

Храм, находящийся на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа был добавлен архитектурный элемент – колокольня. Сам зодчий был недоволен этим дополнением, так как оно нарушило гармонию его замысла. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. Однако в начале XXI века храм вернулся к своим верующим.

Музыкальная программа

В концертной программе прозвучат произведения двух самых известных композиторов эпох барокко и классицизма – Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Оригинальные сочинения и транскрипции будут звучать при свечах, создавая незабываемую атмосферу. Орган продемонстрирует своё оркестровое могщество, поражая классицистическим изяществом.

Информация о билетах

Всех зрителей ждет возможность выбрать билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

В программе концерта:

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Фантазия фа минор KV 608
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Синфония из кантаты Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 (транскрипция М. Дюпре)
  • - Фантазия и фуга соль минор BWV 542
  • - Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа)
  • - Пастораль фа мажор
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791) – Адажио и фуга до минор KV 546

Исполнитель: Эльнора Гросс, орган: Электронный орган Johannus.

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Ноябрь
Декабрь
24 ноября понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽
1 декабря понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽

