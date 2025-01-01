Меню
Орган при свечах в Старый Новый год
Орган при свечах в Старый Новый год

Орган при свечах в Старый Новый год

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Этот фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов оставят долгое послевкусие настоящего органного празднества.

Концерты фестиваля состоятся на семи известных петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Теплая обстановка, чудесная музыка и неповторимое многоголосие короля инструментов создадут поистине волшебную атмосферу зимних праздников. Девиз фестиваля — «Орган над городом»!

Закрытие зимних праздников с органом и свечами

На вечернем концерте вас ждет выступление блестящей органистки Аиды Глуховой. Звучание барокко и французского симфонического органа перенесет вас в атмосферу праздника. Откроет вечер красивая соната Александра Гильмана — выдающегося органиста, композитора и педагога. Его органные сонаты занимают особое место в музыкальной культуре.

Иоганн Себастьян Бах будет представлен органными транскрипциями своих знаменитых произведений. В программе концерта — виртуозная «Шутка» и неспешная «Ария». Конечно, невозможно представить зимние праздники без музыки из самого волшебного балета Петра Ильича Чайковского. Хрустальный танец Феи Драже перенесет вас в сказочный мир «Щелкунчика».

Звучание Рождества и английская органная музыка

Концерт продолжит одно из самых популярных рождественских песнопений — «Тихая ночь», написанная Францем Грубером. Эта композиция уже три века наполняет сердца миром и светом.

Любители английской органной музыки также найдут для себя много интересного. Чарльз Вильерс Станфорд, выдающийся композитор и инициатор английского «музыкального Возрождения», создавал свои романтические сочинения на основе народных мелодий. Особым акцентом станет мировая хит-композиция «Last Christmas» и любимые мелодии Микаэла Таривердиева.

Завершение вечера по-королевски

Виртуозная Токката из Первой органной симфонии Шарля-Мари Видора станет великолепным завершением вечера. Этот великий музыкант 64 года был органистом церкви Сен-Сюльпис и оставил значительное наследие.

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где звучание уникального исторического органа Walcker 1910 года подарит вам неповторимые эмоции. Храм, спроектированный Леонтием Бенуа, — это уголок Петербурга с истинно французским очарованием. Он был единственным католическим приходом, не закрывшимся в советский период, что подтверждает его историческую значимость.

Программа вечера

  • Александр Гильман — Соната для органа № 1, op. 42
  • Иоганн Себастьян Бах — Шутка из Оркестровой сюиты № 2, Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068
  • Чарльз Вильерс Станфорд — Прелюдия в форме Чаконы, op. 88 № 2
  • Микаэл Таривердиев — Маленький принц из к/ф «Пассажир с "Экватора"», «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы»
  • Петр Чайковский — Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»
  • Джордж Майкл — Last Christmas
  • Франц Грубер — Тихая ночь
  • Шарль-Мари Видор — Симфония № 5, op. 42 № 1: Токката

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Аида Глухова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Январь
13 января вторник
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1000 ₽

