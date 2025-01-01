Орган при свечах в готическом соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, возвышается белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был спроектирован выдающимся зодчим Николаем Бенуа в неороманском стиле в период 1856–1859 годов.

С ноября 2025 года здесь открыта новая точка органного притяжения. В рамках серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» вас ждут впечатляющие выступления лучших органистов современности. Но это еще не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет для вас экскурсию, где вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма

Церковь была построена на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа был добавлен архитектурный элемент – колокольня, что огорчило зодчего, потому что это нарушило первоначальную гармонию его замысла.

После закрытия храма в советское время и уничтожения кладбища, церковь была возвращена верующим в начале XXI века. Теперь вы можете насладиться музыкой в этом уникальном пространстве.

Концертная программа

На концерте будут исполнены произведения для органа, включая шедевры эпохи барокко и романтизма. Вы услышите:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Токката и фуга фа мажор BWV 540 Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Чарльз Вильерс Станфорд (1852–1924): Прелюдия и в форме менуэта op. 88 № 1 Прелюдия в форме чаконы op. 88 № 2

Луи Вьерн (1870–1937): Berceuse («Колыбельная») Pastorale («Пастораль») Carillon («Карильон») из цикла «24 пьесы в свободном стиле»

Александр Гильман (1837–1911): Соната для органа № 1 op. 42



Исполнитель: Аида Глухова (орган). Концерт проходит на электронном органе Johannus и длится 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие подходит для зрителей старше 6 лет.

Билеты

Обратите внимание: в продаже билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Не упустите возможность насладиться музыкой для истинных ценителей прекрасного в атмосфере свечей и органного звучания!