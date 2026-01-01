Орган при свечах: топовые саундтреки и виртуозный орган

Орган при свечах: вечер топовых саундтреков в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный концерт, где шедевры мировой классики встретятся с известнейшими киномузыками. Под дирижированием талантливого Ивана Мокшина прозвучат хиты, объединяющие разные эпохи и жанры.

Уникальная программа

Вечер откроет Прелюдия и фуга ля минор Иоганна Себастьяна Баха, грандиозное произведение, которое поднимает планку до уровня симфонии. Бах, вероятно, не мог предположить, что его музыка станет основой для многих культовых фильмов, включая знаменитую Солярис Андрея Тарковского.

На концерте также прозвучит Тема любви из фильма Крестный отец Нино Роты, а также ностальгическая мелодия Снег над Ленинградом от Микаэла Таривердиева. Зрители смогут насладиться органной интерпретацией Интерстеллара от Ханса Циммера, где музыка была создана без предварительного знакомства с сюжетом фильма.

Виртуозное исполнение

Орган, на котором будет исполняться музыка, принадлежит к уникальному семейству Walcker и был построен в 1910 году. Это лишь часть атмосферы, ведь концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, возведенном по проекту Леонтия Бенуа в начале XX века. Храм с самобытной архитектурой стал настоящим культурным космополитом Санкт-Петербурга.

Артист

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, который завораживает слушателей своим мастерством. Длительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта, и оно предназначено для всех зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс насладиться уникальной вечерней программой, полная музыки и вдохновения. Это будет незабываемое событие!