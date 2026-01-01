Орган при свечах: шоу саундтреков и рок-хитов

Органный концерт при свечах в Санкт-Петербурге

В шведской церкви Святой Екатерины открывается уникальная программа органных концертов в таинственном освещении свечей. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, стал отличной площадкой для звучания короля инструментов — органа.

Звуки детства и классика мюзикла

На концерте выступит талантливый дуэт петербургских музыкантов — Алла Морозова и Надежда Дробышевская. Слушателей ждёт удивительная программа, собравшая самые красивые мелодии из кинофильмов и мюзиклов.

В первую очередь вас порадуют знакомые композиции из фильмов «Интерстеллар», «Холодное сердце» и «Гарри Поттер». Но это лишь небольшая часть сюрпризов! Вспомним о любимых героях — Золушке, Снеговике и Белоснежке, а также переживем историю Ромео и Джульетты. Легендарные «Шербурские зонтики» французского режиссера Жака Деми порадуют зрителей своей сентиментальностью и мощной музыкой Мишеля Леграна.

Вечер классических шлягеров

К концерту также готовятся такие хиты, как «Moon River», написанный Генри Манчини, ставший частью классики благодаря Одри Хепбёрн, и «Вена, город моей мечты» Рудольфа Сечиньского, который прозвучал в кинокартинах различных эпох.

Не забудьте также про «Nella Fantasia», вдохновленный «Гобоем Габриэля», — эту композицию знаменитой Сары Брайтман слышно по всему миру. Впервые исполнившая ее, она обогатила классическую музыку новыми красками. Завершит концерт знаменитый вальс «Однажды в декабре» из мультфильма «Анастасия».

Программа концерта

Мак Дэвид — A Dream Is a Wish Your Heart Makes из м/ф «Золушка»

Ховард Блейк — Walking in the Air из м/ф «Снеговик»

Фрэнк Черчилль — Some Day My Prince Will Come из м/ф «Белоснежка и семь гномов»

Людовико Эйнауди — Bye Bye Mon Amour

Нино Рота — Ave Maris Stella из фильма «Ромео и Джульетта»

Генри Манчини — Moon River из к/ф «Завтрак у Тиффани»

Людовико Эйнауди — Life

Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Мишель Легран — Je ne pourrai jamais vivre sans toi из к/ф «Шербурские зонтики»

Рудольф Сечиньский — Vienna, City of My Dreams из к/ф «Вена, город моей мечты»

Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес — Отпусти и забудь из м/ф «Холодное сердце»

Джон Уильямс — Битва за Хогвартс из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Эннио Морриконе — Nella Fantasia из саундтрека к фильму «Миссия»

Линн Аренс — Once Upon a December из м/ф «Анастасия»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Надежда Дробышевская (сопрано, орган) и Алла Морозова (орган и электронный орган Johannus).

Длительность концерта

Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и рассчитан на зрителей старше 6 лет. Вакцинируйте свою душу великолепной музыкой в условиях уникальной атмосферы шведской церкви!