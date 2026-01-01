Орган при свечах: шоу саундтреков и рок-хитов

В шведской церкви Святой Екатерины открывается уникальная программа органных концертов в таинственном освещении свечей. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, стал отличной площадкой для звучания короля инструментов — органа.
На концерте выступит талантливый дуэт петербургских музыкантов — Алла Морозова и Надежда Дробышевская. Слушателей ждёт удивительная программа, собравшая самые красивые мелодии из кинофильмов и мюзиклов.
В первую очередь вас порадуют знакомые композиции из фильмов «Интерстеллар», «Холодное сердце» и «Гарри Поттер». Но это лишь небольшая часть сюрпризов! Вспомним о любимых героях — Золушке, Снеговике и Белоснежке, а также переживем историю Ромео и Джульетты. Легендарные «Шербурские зонтики» французского режиссера Жака Деми порадуют зрителей своей сентиментальностью и мощной музыкой Мишеля Леграна.
К концерту также готовятся такие хиты, как «Moon River», написанный Генри Манчини, ставший частью классики благодаря Одри Хепбёрн, и «Вена, город моей мечты» Рудольфа Сечиньского, который прозвучал в кинокартинах различных эпох.
Не забудьте также про «Nella Fantasia», вдохновленный «Гобоем Габриэля», — эту композицию знаменитой Сары Брайтман слышно по всему миру. Впервые исполнившая ее, она обогатила классическую музыку новыми красками. Завершит концерт знаменитый вальс «Однажды в декабре» из мультфильма «Анастасия».
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Надежда Дробышевская (сопрано, орган) и Алла Морозова (орган и электронный орган Johannus).
Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и рассчитан на зрителей старше 6 лет. Вакцинируйте свою душу великолепной музыкой в условиях уникальной атмосферы шведской церкви!