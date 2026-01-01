Орган при свечах: шоу саундтреков и рок-хитов
6+
О концерте

Органный концерт при свечах в Санкт-Петербурге

В шведской церкви Святой Екатерины открывается уникальная программа органных концертов в таинственном освещении свечей. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, стал отличной площадкой для звучания короля инструментов — органа.

Звуки детства и классика мюзикла

На концерте выступит талантливый дуэт петербургских музыкантов — Алла Морозова и Надежда Дробышевская. Слушателей ждёт удивительная программа, собравшая самые красивые мелодии из кинофильмов и мюзиклов.

В первую очередь вас порадуют знакомые композиции из фильмов «Интерстеллар», «Холодное сердце» и «Гарри Поттер». Но это лишь небольшая часть сюрпризов! Вспомним о любимых героях — Золушке, Снеговике и Белоснежке, а также переживем историю Ромео и Джульетты. Легендарные «Шербурские зонтики» французского режиссера Жака Деми порадуют зрителей своей сентиментальностью и мощной музыкой Мишеля Леграна.

Вечер классических шлягеров

К концерту также готовятся такие хиты, как «Moon River», написанный Генри Манчини, ставший частью классики благодаря Одри Хепбёрн, и «Вена, город моей мечты» Рудольфа Сечиньского, который прозвучал в кинокартинах различных эпох.

Не забудьте также про «Nella Fantasia», вдохновленный «Гобоем Габриэля», — эту композицию знаменитой Сары Брайтман слышно по всему миру. Впервые исполнившая ее, она обогатила классическую музыку новыми красками. Завершит концерт знаменитый вальс «Однажды в декабре» из мультфильма «Анастасия».

Программа концерта

  • Мак Дэвид — A Dream Is a Wish Your Heart Makes из м/ф «Золушка»
  • Ховард Блейк — Walking in the Air из м/ф «Снеговик»
  • Фрэнк Черчилль — Some Day My Prince Will Come из м/ф «Белоснежка и семь гномов»
  • Людовико Эйнауди — Bye Bye Mon Amour
  • Нино Рота — Ave Maris Stella из фильма «Ромео и Джульетта»
  • Генри Манчини — Moon River из к/ф «Завтрак у Тиффани»
  • Людовико Эйнауди — Life
  • Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Интерстеллар»
  • Мишель Легран — Je ne pourrai jamais vivre sans toi из к/ф «Шербурские зонтики»
  • Рудольф Сечиньский — Vienna, City of My Dreams из к/ф «Вена, город моей мечты»
  • Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес — Отпусти и забудь из м/ф «Холодное сердце»
  • Джон Уильямс — Битва за Хогвартс из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»
  • Эннио Морриконе — Nella Fantasia из саундтрека к фильму «Миссия»
  • Линн Аренс — Once Upon a December из м/ф «Анастасия»

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Надежда Дробышевская (сопрано, орган) и Алла Морозова (орган и электронный орган Johannus).

Длительность концерта

Концерт продолжительностью 1 час 10 минут пройдет без антракта и рассчитан на зрителей старше 6 лет. Вакцинируйте свою душу великолепной музыкой в условиях уникальной атмосферы шведской церкви!

Июнь
Июль
2 июня вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
9 июня вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
7 июля вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
10 июля пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

